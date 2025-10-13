Mavi Marmara duyurdu: İsrail Vicdan Gemisi'ne misilleme olarak Gazze'deki temsilciliğimizi vurdu

Mavi Marmara Derneği, İsrail güçlerinin Vicdan Gemisi’ne yönelik saldırısına misilleme olarak Gazze’deki temsilcilik binalarının bombalandığını açıkladı; çalışanların, ateşkesle kuzeye döndüklerinde binanın yıkılmış olduğunu gördüklerini belirtti.

Mavi Marmara Derneği yaptığı yazılı açıklamada, Gazze temsilcilik çalışanlarının önceki haftalarda güvenlik endişesiyle kuzeyden güneye göç ettiklerini, ateşkes yürürlüğe girince tekrar kuzeye döndüklerinde temsilcilik binasının bombalanarak kullanılamaz hale geldiğine tanık olduklarını bildirdi.

Dernek, saldırının Vicdan Gemisi’nin ablukayı kırma girişimine yönelik açık bir misilleme olduğunu ifade etti.

Mavi Marmara açıklamasında, daha önce Gazze’deki 110 kişilik Hafızlık Okulu binasının da hedef alınıp yıkıldığı anımsatılarak, derneğin Gazze halkının yanında durmaktan ve ablukayı kırma girişimlerinden vazgeçmeyecekleri vurgulanarak, "Buradan sesleniyoruz: binamızı yıksanız, canımızı tehdit etseniz de, Gazze halkının yanında durmaktan ve ablukayı kırma girişiminden asla vazgeçmeyeceğiz. Yaşasın Özgür Filistin! Yaşasın İsrailsiz Dünya!" ifadeleri kullanıldı.