İsrail'in Gazze'ye düzenlediği saldırıda İsrailli esir öldü

Ayrıca bir diğer İsrailli kadın esirin hayatının da tehlikede olduğunu belirten Ebu Ubeyde, İsrailli esirlerin hayatından tümüyle "savaş suçlusu" İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu ile hükümeti ve ordu komutanlarının sorumlu olduğunu vurguladı.