İsrail'in stratejik noktaları vuruluyor

İran’ın terör devleti İsrail’e karşı düzenlediği misillemelerde, işgal devleti için önemli enerji, teknoloji ve yaşam merkezleri de hasar alıyor. İran Devrim Muhafızları (DMO) ve ordu güçleri, ilk üç günde yaptıkları gece saldırılarının ardından gündüz saatlerinde de füze saldırıları düzenlemeye başladı. İsrail merkezli BAZAN Group, İran'ın düzenlediği füze saldırısında hasar alan Hayfa'daki petrol rafinerisinin kapatıldığını açıkladı. Saldırıda rafinerinin enerji santrali önemli ölçüde zarar gördü ve üç kişi hayatını kaybetti. Demir Kubbe ve diğer hava savunma sistemlerini aşan İran füzeleri, başkent Tel Aviv’in kuzeyinde bulunan ve çok sayıda yerli ve yabancı teknoloji şirketinin merkezlerinin bulunduğu Herzliya’daki İsrail ordusuna ait bir istihbarat kompleksindeki Askeri İstihbarat Okulu binasının isabet aldığı ve binada yangın çıktığı görüldü. Herzliya, zengin ailelerin oturduğu bir yer olarak tanınıyor. Ayrıca, savunma sanayii, bilişim, siber güvenlik ve birçok teknoloji alanında faaliyet gösteren yüksek teknoloji şirketlerinin merkezlerinin toplandığı yer olan Herzliya, İsrail’in “Silikon Vadisi” olarak da anılıyor. El-Cezire’nin sosyal medya ve geleneksel medyada yayınlanan görüntülerden derlediği bilgilere göre, vurulan stratejik noktalar arasında Tel Aviv’deki Ghandi Köprüsü, Big Fashion Glilot ticaret merkezi, Askeri İstihbarat Şubesi’ne (AMAN) lojistik destek sağlayan bir şirket de yer alıyor. Tahlil edilen görüntülerde ayrıca, İran füzelerinin Tel Aviv’in kuzeyindeki Ramat Hasheron’da bulunan Dış İstihbarat Dairesi (MOSSAD) ana binasının 700 metre yakınına düştüğü de görülüyor.