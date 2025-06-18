İsrail'in stratejik noktaları vuruluyor

İran’ın balistik füzesinin isabet ettiği Hayfa’daki petrol rafinerisi kapatıldı. Füzeler Tel Aviv’in kuzeyindeki Herzliya’da İsrail ordusuna ait binada yangına yol açtı. Tel Aviv’deki Ghandi Köprüsü, Big Fashion Glilot Ticaret Merkezi, askeri istihbarata lojistik destek sağlayan bir şirket vurulan yerler arasında. İsrailli yetkililer yıkımı görüntüleyen televizyonların yayınlarını engelledi.
İran’ın terör devleti İsrail’e karşı düzenlediği misillemelerde, işgal devleti için önemli enerji, teknoloji ve yaşam merkezleri de hasar alıyor. İran Devrim Muhafızları (DMO) ve ordu güçleri, ilk üç günde yaptıkları gece saldırılarının ardından gündüz saatlerinde de füze saldırıları düzenlemeye başladı. İsrail merkezli BAZAN Group, İran'ın düzenlediği füze saldırısında hasar alan Hayfa'daki petrol rafinerisinin kapatıldığını açıkladı. Saldırıda rafinerinin enerji santrali önemli ölçüde zarar gördü ve üç kişi hayatını kaybetti. Demir Kubbe ve diğer hava savunma sistemlerini aşan İran füzeleri, başkent Tel Aviv’in kuzeyinde bulunan ve çok sayıda yerli ve yabancı teknoloji şirketinin merkezlerinin bulunduğu Herzliya’daki İsrail ordusuna ait bir istihbarat kompleksindeki Askeri İstihbarat Okulu binasının isabet aldığı ve binada yangın çıktığı görüldü. Herzliya, zengin ailelerin oturduğu bir yer olarak tanınıyor. Ayrıca, savunma sanayii, bilişim, siber güvenlik ve birçok teknoloji alanında faaliyet gösteren yüksek teknoloji şirketlerinin merkezlerinin toplandığı yer olan Herzliya, İsrail’in “Silikon Vadisi” olarak da anılıyor. El-Cezire’nin sosyal medya ve geleneksel medyada yayınlanan görüntülerden derlediği bilgilere göre, vurulan stratejik noktalar arasında Tel Aviv’deki Ghandi Köprüsü, Big Fashion Glilot ticaret merkezi, Askeri İstihbarat Şubesi’ne (AMAN) lojistik destek sağlayan bir şirket de yer alıyor. Tahlil edilen görüntülerde ayrıca, İran füzelerinin Tel Aviv’in kuzeyindeki Ramat Hasheron’da bulunan Dış İstihbarat Dairesi (MOSSAD) ana binasının 700 metre yakınına düştüğü de görülüyor.
GÜNBOYU KARŞILIKLI SALDIRI
İki ülke arası günboyu karşılıklı saldırı yaşandı. İsrail ordusu akşam, İran'dan fırlatılan füzelerin bir kısmının engellenemediğini açıkladı. İsrail'in Kanal 12 televizyonu, ABD menşeli THAAD balistik füze savunma sisteminin de füzeleri engellemek için devreye girdiğini aktardı. İsrail saldırılarıyla Tahran'ın batısından şiddetli patlama sesleri duyuldu. İsrail ordusu, İran'ın kuvvetlerini ülkenin batısından merkezine doğru kaydırdığını öne sürerek 60 kadar savaş uçağının İran'ın merkezinde bazıları yer altında 12 füze fırlatma üssünü hedef aldığını ve ayrıca 70'ten fazla hava savunma füze bataryasını imha ettiğini iddia etti. Bu saldırılara da gece 22.00 sularında füzelerle karşılık verdi. İran basını da Çaharmahal Bahtiyari eyaletinde İsrail'e ait bir F-35 düşürüldüğü iddiasını paylaştı.
MEDYA KARARTMASI
İsrail ordusu, İran ile çatışmaların başından beri sık sık vatandaşlara, füzelerin isabet ettiği önemli mevkilerin görüntülerini sosyal medyada yayınlamamaları çağrısı yapmıştı. Polis, dün İran tarafından vurulan Hayfa'daki petrol rafinerisine ait görüntüleri sosyal medyada paylaşanlar hakkında soruşturma başlattığını bildirdi. Ayrıca Ulusal Güvenlik Bakanı İtamar Ben-Gvir'in İsrail polisi ve istihbaratına yabancı televizyonların canlı yayınlarını engellemesi talimatının ardından polis Hayfa'da TRT Arapça'nın da aralarında yer aldığı televizyon ekiplerinin kaldığı noktalara baskın düzenledi, ekipmanlarına el koydu. İsrail polisinden yapılan açıklamada Ben-Gvir'in "sıfır tolerans" direktifleri doğrultusunda polisin bir hotelde "Hayfa'da limana doğru kameralarını doğrultan kişilerin odasına baskın düzenlediği" belirtildi. TRT Arapça televizyonu ve Dubai merkezli el-Gad kanalı, Hayfa'da ekiplerinin kaldığı noktaların İsrail polisi tarafından basıldığını duyurdu.