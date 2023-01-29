İsveç NATO sürecini askıya aldı

İsveç Dışişleri Bakanı Tobias Billström NATO üyelik süreciyle ilgili açıklamada bulundu. “Süreç ‘geçici’ olarak durduruldu” diyen Tobias Billström “Amacımız temmuzda tam üyelik. Eylemler sonrası öfkeyi gidermeye çalışıyoruz” ifadelerini kullandı. İsveç’te geçtiğimiz günlerde Türkiye ve İslam’ı hedef alan provokatif girişimlere, Ankara sert tepki göstermişti. Cumhurbaşkanı Erdoğan, Danimarkalı aşırı sağ siyasetçi Rasmus Paludan’ın, Türkiye’nin Stockholm Büyükelçiliği önünde Kur’an- ı Kerim’i yakmasının ardından, sert tepki göstererek, “Böyle bir kepazeliğin yaşanmasına sebebiyet verenlerin NATO’ya başvuru konusunda artık bizden herhangi bir hayırhahlık beklemeyeceği açıktır. Terör örgütlerine caddelerinizde, sokaklarınızda cirit attıracaksınız ondan sonra bizden NATO’ya girmesi için destek bekleyeceksiniz. Yok böyle bir şey” ifadelerini kullanmıştı. Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın sert tepkisinin ardından, Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu da İsveç ve Finlandiya ile üçlü toplantının, “şu ortamda sağlıklı bir toplantı olmayacağı için” ertelendiğini açıklamıştı. İsveç Başbakanı Ulf Kristersson, Türkiye’nin tepkisinin ardından ülke medyasına yansıyan ifadelerinde, “İsveç’teki herkesi ciddiyeti anlamaya davet etmek istiyorum” değerlendirmesinde bulunarak, ülkesinin içine girdiği zor durumu itiraf etmişti.