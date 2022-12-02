İsveç ve Finlandiya ile ilgili kritik gelişmeler: 100 PKK'lı teröristin talebi reddedildi

Türkiye, İsveç ve Finlandiya'nın NATO'ya üye olabilmeleri için yerine getirmeleri gereken üçlü muhtıra maddelerinin ısrarlı takibini sürdürüyor.

İsveç, NATO üyeliği için terör örgütü PKK/YPG ve FETÖ'cülerin iadesi konusunda atılacak adımları iki ayrı başlıkta ele alıyor. İsveç Dışişleri Bakanı Tobias Billström ve Finlandiya Savunma Bakanı Antti Kaikkonen kısa süre içinde Türkiye'ye gelecek.

FETÖ'cülere idari işlem

Gerek İsveç'in mevzuatı nedeniyle gerekse uluslararası düzeyde terör örgütü olarak tanımlanmadığı için FETÖ'cülere suç örgütü üzerinden adli ve idari işlem yapılabilecek.

FETÖ'cülerin illegal para trafiği, yalan beyanda bulunma, sahte pasaport kullanma gibi suçları yakın takibe alınacak. Böylece FETÖ mensupları da bu suçlar bağlamında yakın takibe alınacak, sınır dışı edilebilecek.

REKLAM

100 PKK'lı reddedildi

İsveç'te yapılan anayasa değişikliği ile 1 Ocak'tan itibaren terör propagandası yapmak suç kapsamına alınacak. İsveç, son dönemde 100'den fazla PKK terör örgütü mensubunun siyasi sığınma talebini reddetti.

Suça karışan terör örgütü sempatizanları ülkeden sınır dışı edilecek, vizeleri uzatılmayacak. Buna rağmen Ankara, somut ilerleme görmek istediğini her ülkedeki muhataplarına resmen bildirdi. Ankara, suçluların iadesi, terör varlıklarının dondurulması gibi konularda da somut adım beklentisini dile getiriyor.

Hava olumlu yönde değişiyor

Finlandiya'nın, İsveç'e göre teröre destek konusunda daha olumlu bir durumda olduğu kaydedilirken İsveç'in de yeni hükümetle birlikte, mutabakat muhtırası şartlarını yerine getirmek konusunda istekli olduğu belirtiliyor.

İsveç'te yapılan anayasa değişikliği ile 1 Ocak'tan itibaren terör propagandası yapmak suç kapsamına alınacak. Halihazırda, PKK terör örgütü üyeleri İsveç yasalarına göre suç işlemedikleri sürece haklarında takibat yapılamıyor. Bu durumun yılbaşından itibaren değişmesi bekleniyor.

REKLAM

GÜNDEM Bakan Çavuşoğlu'dan ABD'ye 'kara harekatı' tepkisi: Gölge etmesinler yeter