Finlandiya ve İsveç’le toplantı: Garanti yoksa NATO’ya üyelik de yok

NATO üyelikleri kapsamında diplomatik temasların en üst düzeye ulaştığı İsveç ve Finlandiya ile yeni bir görüşme gerçekleştirildi. Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın başkanlığındaki bir heyet, temaslarda bulunmak üzere İsveç’in başkenti Stockholm’e gitti. NATO’nun Madrid toplantısında sunulan taahhütleri yeniden masaya getiren heyet, ‘garanti’ vurgusu yaptı.

YASAL GÜVENCE İSTENDİ

Madrid’deki NATO zirvesinde imzalanan mutabakatta isteklerini net bir şekilde ifade eden Türkiye, devam eden süreçte gerek ikili gerekse üçlü görüşmelerde de bu taleplerini net bir şekilde yineledi. Türkiye yetkililer her görüşmede, terörle ilişkilerini kesmedikçe İsveç ve Finlandiya’nın üyeliklerini onaylamayacaklarını ifade etti. Türkiye, daha önceki anlaşmalarda sözlerin tutulmaması nedeniyle Stockholm’de yapılan görüşmede de atılan adımların yasal olarak garantiye alınmasını istedi. Türk heyeti, istekler yeterli seviyede yerine getirilene kadar NATO üyeliklerini onaylamayacağını muhataplarına iletti.

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TAAHHÜTLERİ TUTACAĞIZ

Daimi Ortak Mekanizma’dan, “Taraflar mutabakatın uygulanması için çalışmalarını sürdürmeyi kararlaştırmıştır” açıklaması geldi.

İsveç Başbakanı Ulf Kristersson ise Dagens Nyheter gazetesine yaptığı açıklamada, “Dürüst olmak gerekirse bu bir Üçlü Muhtıra değil, Finlandiya ve İsveç’in Türkiye’ye güvenlik konusunda söz verdiği bir anlaşma. Türkiye’ye söz verdiğimiz taahhütleri yerine getireceğiz” dedi.

GÜNDEM NATO’dakiler artık suspus