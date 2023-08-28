İsveç'te Kur'an-ı Kerim yakılmasına karşı çıkan kalp hastasına apar topar gözaltı

Pakistanlı Shahza, Irak asıllı Momika'nın Pakistan Büyükelçiliği önünde Kur'an-ı Kerim'i yakmasına tepki gösterdi.
Pakistanlı Shahza, Irak asıllı Salman Momika'nın Pakistan Büyükelçiliği önünde Kur'an-ı Kerim'i yakmasına tepki gösterdi.
"Polis neden buna izin veriyor?"
Polis, Momika'ya tepki gösteren Pakistanlıyı gözaltına aldı
Bunun üzerine polis tarafından susturularak bölgeden uzaklaştırılan Shahza, kısa bir süre gözaltına alındı.
"İsveçli politikacıların Kur'an yakılmasını durdurması lazım"
Shahza, serbest bırakıldıktan sonra, Kur'an-ı Kerim'e saldırıların sağlığını bozduğunu söyledi.
100 polis eşliğinde aynı alçaklık
Eylem sonrası olay yerinden zırhlı polis aracıyla ayrılan Momika'ya, 10'u zırhlı olmak üzere 20 polis aracı ve yaklaşık 100 polis eşlik etti.