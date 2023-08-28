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Dünya

İsveç'te Kur'an-ı Kerim yakılmasına karşı çıkan kalp hastasına apar topar gözaltı

Irak asıllı Salwan Momika, İsveç'in başkenti Stockholm'de yer alan Pakistan Büyükelçiliği önünde Kur'an-ı Kerim yaktı. Gözyaşları içinde Momika'yı engellemeye çalıştığı sırada polis müdahalesine maruz kalan Pakistanlı Malik Shahza, bu saldırıların uykularını kaçırdığını söyleyip İsveçli politikacılara 'skandalı durdurun' çağrısında bulundu.

19:41 . 28/08/2023 Pazartesi
AA
Pakistanlı Shahza, Irak asıllı Momika'nın Pakistan Büyükelçiliği önünde Kur'an-ı Kerim'i yakmasına tepki gösterdi.

Pakistanlı Shahza, Irak asıllı Momika'nın Pakistan Büyükelçiliği önünde Kur'an-ı Kerim'i yakmasına tepki gösterdi.

Pakistanlı Shahza, Irak asıllı Salman Momika'nın Pakistan Büyükelçiliği önünde Kur'an-ı Kerim'i yakmasına tepki gösterdi.

"Polis neden buna izin veriyor?"

Shahza, güvenlik şeridinin arkasından Momika'ya bağırarak,
"Lütfen Kur'an-ı yakma, yaptığın iyi bir şey değil, ben kendimi iyi hissetmiyorum, uyuyamıyorum. Bypass ameliyatı olmuş bir kişiyim. Neden Kur'an yakmaya devam ediyorsun. Sen benim evim sayılan Pakistan Büyükelçiliği önüne kadar gelip neden Kur'an yakıyorsun. Ben hastayım, uyuyamıyorum, lütfen buna son verin. Polis neden buna izin veriyor?"
dedi.

Polis, Momika'ya tepki gösteren Pakistanlıyı gözaltına aldı

Bunun üzerine polis tarafından susturularak bölgeden uzaklaştırılan Shahza, kısa bir süre gözaltına alındı.

"İsveçli politikacıların Kur'an yakılmasını durdurması lazım"

Shahza, serbest bırakıldıktan sonra, Kur'an-ı Kerim'e saldırıların sağlığını bozduğunu söyledi.

Kalp hastası Shahza,
"Momika'ya neden Kur'an-ı Kerim yaktığını sordum. Bunun iyi bir şey olmadığını söyledim ve Kur'an'ı yakmasını durdurmasını istedim. İsveçli politikacıların Kur'an yakılmasını durdurması lazım. Bütün dünyadan tepkiler geliyor ve bu İsveç için iyi değil."
diye konuştu.

100 polis eşliğinde aynı alçaklık

Eylem sonrası olay yerinden zırhlı polis aracıyla ayrılan Momika'ya, 10'u zırhlı olmak üzere 20 polis aracı ve yaklaşık 100 polis eşlik etti.



#İsveç
#Kur'an-ı Kerim
#Salwan Momika
#Pakistan
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