İtalya'da "Dörtlü Mafya" korkusu

Ülkenin en bilinen mafya grupları olan Sicilya’daki Cosa Nostra, Calabria’daki 'Ndrangheta ve Napoli’deki Camorra mafya gruplarına, Foggia mafyası olarak bilinen ve çıkış yeri olan Foggia şehiriyle beraber ülkenin güneydoğu bölgelerinde etkili olan dördüncü bir grup daha eklendi.