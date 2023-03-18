İtalya'da "Dörtlü Mafya" korkusu

İtalya, Arşiv.
Ülkenin en bilinen mafya grupları olan Sicilya’daki Cosa Nostra, Calabria’daki 'Ndrangheta ve Napoli’deki Camorra mafya gruplarına, Foggia mafyası olarak bilinen ve çıkış yeri olan Foggia şehiriyle beraber ülkenin güneydoğu bölgelerinde etkili olan dördüncü bir grup daha eklendi.
Uyuşturucu ticareti, adam kaçırma, silahlı soygun ve fidye başta olmak üzere birçok farklı organize suç faaliyeti yürüten Foggia mafyası, ülkenin kırsal kesiminde özellikle çiftçiler için hayatı zindana çevirmiş durumda. İtalya’nın en yüksek üçüncü cinayet oranına sahip Foggia’da, geçen yıl işlenen cinayetlerin yaklaşık üçte birinin mafya ile bağlantısı bulunuyor.