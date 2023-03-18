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Dünya

İtalya'da "Dörtlü Mafya" korkusu

İtalya’yı uzun yıllar kasıp kavuran ve binlerce insanın ölümüne sebep olan mafya grupları, son yıllarda birçok bölgede yeniden organize olmaya başladı.

Dış Haberler
04:00 . 18/03/2023 Cumartesi
Yeni Şafak
İtalya, Arşiv.

İtalya, Arşiv.

Ülkenin en bilinen mafya grupları olan Sicilya’daki Cosa Nostra, Calabria’daki 'Ndrangheta ve Napoli’deki Camorra mafya gruplarına, Foggia mafyası olarak bilinen ve çıkış yeri olan Foggia şehiriyle beraber ülkenin güneydoğu bölgelerinde etkili olan dördüncü bir grup daha eklendi.

Uyuşturucu ticareti, adam kaçırma, silahlı soygun ve fidye başta olmak üzere birçok farklı organize suç faaliyeti yürüten Foggia mafyası, ülkenin kırsal kesiminde özellikle çiftçiler için hayatı zindana çevirmiş durumda. İtalya’nın en yüksek üçüncü cinayet oranına sahip Foggia’da, geçen yıl işlenen cinayetlerin yaklaşık üçte birinin mafya ile bağlantısı bulunuyor.



#İtalya
#Mafya
#Foggia
42 dakika önce
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