Kamboçya: ABD'nin tarifelerine karşı en çok acıyı pazarlık gücünden yoksun ülkeler çekiyor

Kamboçya Başbakanı Hun Manet, Japonya'nın başkenti Tokyo'da düzenlenen "Asya'nın Geleceği" konferansında ABD'nin karşılıklı tarifeleri ile ilgili konuştu. Başbakan Manet yerli üretimin teşvik edilmesi gerektiğini ifade ederek, "En çok acıyı, pazarlık gücünden yoksun ülkeler çekiyor, ancak bir krizin içinde her zaman bir fırsat vardır." ifadelerini kullandı.
Nikkei Asia ev sahipliğinde Japonya'nın başkenti Tokyo'da düzenlenen "Asya'nın Geleceği" konferansında konuşan Hun Manet, ABD'nin "karşılıklı tarifelerinin" ülkesine yönelik olumsuz etkilerine değindi.
ABD'nin tarifelerinin yüzde 49 oranla en fazla Kamboçya'ya karşı uygulandığını anımsatan Hun Manet, "ticaret savaşını" kınadığını belirterek, ülkesinin buna karşı "endüstriyel ayarlama" yapması gerektiğini söyledi.
"Kamboçyalı sanayiciler üretici olmaya çalışmalı"
Hun Manet'in, ziyareti kapsamında Japonya Başbakanı İşiba Şigeru ile görüşmesinde Phnom Penh-Tokyo yönetimleri arası güvenlik işbirliğinin güçlendirilmesi konusunda mutabakata varıldığı bildirildi.