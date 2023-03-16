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Dünya

Karabağ'da mayın patladı: 2 Azerbaycanlı hayatını kaybetti

Azerbaycan Karabağ'da 2020 yılında işgalden kurtardığı Ağdam ilinde Ermeni askerlerinin daha önce döşediği mayının patlaması sonucu 2 sivil hayatını kaybetti.

14:10 . 16/03/2023 Perşembe
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Karabağ'da mayın patladı 2 Azerbaycanlı hayatını kaybetti.

Karabağ'da mayın patladı 2 Azerbaycanlı hayatını kaybetti.

Azerbaycan Karabağ'da 2020 yılında işgalden kurtardığı Ağdam ilinde Ermeni askerlerinin daha önce döşediği mayının patlaması sonucu 2 sivil hayatını kaybetti.


Azerbaycan İçişleri Bakanlığı’ndan yapılan açıklamada, Ermenistan işgalinden kurtarılan Karabağ'da bulunan Ağdam ilinin Yusufcanlı köyünde mayın patlaması meydana geldiği bildirildi.


İki sivil yaşamını yitirdi

İşgal döneminde döşenen mayının patlaması sonucu bölgede hayvancılık faaliyetlerinde bulunan İsrail Hasanov (24) ve Amid Hasanov (36) isimli iki sivilin hayatını kaybettiği aktarıldı.


Savcılık tarafından olay yerinde gerekli çalışmaların yapıldığı ve soruşturmanın devam ettiği kaydedildi. Ağdam, 44 gün süren Karabağ Savaşı sırasında 20 Kasım 2020'de Ermenistan işgalinden kurtarılmıştı.


#Azerbaycan
#Karabağ
#Mayın
10 dakika önce
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Karabağ'da mayın patladı: 2 Azerbaycanlı hayatını kaybetti
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