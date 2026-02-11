Yeni Şafak
Katar Emiri Al Sani ile Trump telefonda görüştü

13:1411/02/2026, Çarşamba
DHA
Katar Emiri Şeyh Temim bin Hamed Al Sani ile ABD Başkanı Donald Trump, yaptıkları telefon görüşmesinde, bölgesel barış ve güvenliği güçlendirmeye yönelik adımları ele aldı.

Katar Emirlik Divanı’ndan yapılan yazılı açıklamada, Katar Emiri Şeyh Temim bin Hamed Al Sani ile ABD Başkanı Donald Trump’ın telefonda görüştüğü bildirildi.

Görüşmede iki tarafın, bölgesel barış ve güvenliği güçlendirmeye yönelik uluslararası çabalar başta olmak üzere, bölgesel ve uluslararası gelişmeler hakkında görüş alışverişinde bulunduğu kaydedildi.

Açıklamada, görüşmede ayrıca ortak çıkarlar konusunda koordinasyon ile istişarenin öneminin vurgulandığı ve iki ülke arasındaki ilişkileri geliştirmenin yollarının konuşulduğu belirtildi.



