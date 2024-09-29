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Katil İsrail yine Gazze'de yerinden edilenlerin sığındığı okula saldırı düzenledi: 4 kişi hayatını kaybetti

Katil İsrail yine Gazze'de yerinden edilenlerin sığındığı okula saldırı düzenledi: 4 kişi hayatını kaybetti

15:1529/09/2024, Pazar
AA
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Katil İsrail, Gazze'de saldırılarını sürdürüyor.
Katil İsrail, Gazze'de saldırılarını sürdürüyor.

Katil İsrail ordusunun Gazze Şeridi'nin kuzeyindeki Beyt Lahiya'da zorla yerinden edilen Filistinlilerin sığındığı bir okula düzenlediği saldırıda ilk belirlemelere göre 4 kişi hayatını kaybetti.

Hastane kaynaklarından alınan bilgiye göre İsrail ordusu, Beyt Lahiya'da zorla yerinden edilen Filistinlilerin kaldığı Um Fahm Okulunu bombaladı.

Saldırıda ilk belirlemelere göre 4 kişi yaşamını yitirdi, çok sayıda kişi yaralandı.
İsrail ordusundan yapılan açıklamada ise söz konusu okulun "Hamas ile bağlantılı silahlı kişiler olduğu" iddiasıyla hedef alındığı ileri sürüldü.
#Gazze
#İsrail
#Filistin

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