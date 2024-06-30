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Katiller kana doymuyor: İşgalci İsrail'in 268 gündür saldırılarını sürdürdüğü Gazze'de can kaybı 37 bin 877'ye çıktı

Katil İsrail ordusunun Gazze Şeridi'ne 7 Ekim 2023'ten bu yana düzenlediği saldırılarda hayatını kaybedenlerin sayısı, son 24 saatte 43 artarak 37 bin 877'ye yükseldi.

14:14 - 30/06/2024 Pazar
AA
Katil İsrail, Gazze'deki saldırılarını sürdürüyor.
Katil İsrail, Gazze'deki saldırılarını sürdürüyor.

Gazze'deki Filistin Sağlık Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, İsrail'in Gazze Şeridi'ne 268 gündür sürdürdüğü saldırılara ilişkin bilgi verildi.

İsrail ordusunun son 24 saatte Gazze'nin çeşitli bölgelerinde 3 "katliam" gerçekleştirdiği, söz konusu saldırılarda 43 Filistinlinin daha hayatını kaybettiği, 111 kişinin yaralandığı belirtildi.

İsrail'in 7 Ekim 2023'ten bu yana Gazze Şeridi'ne düzenlediği saldırılarda ölenlerin sayısının 37 bin 877'ye, yaralananların sayısının da 86 bin 969'a yükseldiği kaydedildi.

Açıklamada ayrıca hâlâ enkaz altında ve yol kenarlarında cesetlerin bulunduğu ancak İsrail'in engellemeleri nedeniyle sağlık ekipleri ile sivil savunma görevlilerinin cenazelere ulaşamadığı yinelendi.

#Filistin
#Gazze
#İsrail
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