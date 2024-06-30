Katiller kana doymuyor: İşgalci İsrail'in 268 gündür saldırılarını sürdürdüğü Gazze'de can kaybı 37 bin 877'ye çıktı

Filistin, Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi'ni (BMGK), Gazze'de ateşkesin sağlanması için derhal harekete geçmeye çağırdı. Filistin'in BM Daimi Temsilcisi Riyad Mansur, BMGK'nın yaklaşık üç hafta önce aldığı 'Gazze'de ateşkesin sağlanmasına yönelik' karardan bu yana en az 2 bin 616 kişinin öldüğüne dikkati çekti.