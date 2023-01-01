Kaza mı sabotaj mı: Ukrayna İçişleri Bakanı ve üst düzey siyasetçiler helikopter kazasında hayatını kaybetti

Rusya Ukrayna arasındaki savaş tüm şiddetiyle sürerken, Kiev güne şok bir gelişmeyle uyandı. Başkent Kiev’de yaşanan helikopter kazasında, İçişleri Bakanı Denis Monastirski’nin de aralarında olduğu üst düzey isimler hayatını kaybetti. Kiev’in doğusunda yer alan Brovary bölgesinde bir anaokulunun ve apartmanın yanına helikopter düştü. Bölgeden alevler yükselirken, kazada aralarında çocukların da olduğu 18 kişinin öldüğü, 15’i çocuk 29 kişinin yaralandığı açıklandı. Konuyla ilgili soruşturma başlatılırken, yetkililerin, “Helikopter düştü mü, düşürüldü mü” sorusunun üzerine yoğunlaştığı kaydedildi.

Ukrayna İçişleri Bakanı Denis Monastirski

SAVAŞTA EN ÜST DÜZEY KAYBI

Helikopterde 9 kişinin bulunduğunu ifade eden Kiev Emniyet Müdürü Ihor Klymenko, hayatını kaybedenler arasında Ukrayna İçişleri Bakanı Monastirski’nin yanı sıra, yardımcısı Yevhen Yenin, İçişleri Bakanlığı Devlet Sekreteri Yuri Lubkovych ve mürettebatın da bulunduğunu belirtti. Ülkede polis ve güvenlikten sorumlu olan 42 yaşındaki Monastirski, savaşın başladığı 24 Şubat 2022’den bu yana ölen en üst düzey Ukraynalı yetkili olarak kayıtlara geçti.

SORUŞTURMA BAŞLATILDI

Ukrayna İçişleri Bakanlığı Danışmanı Anton Geraşenko, helikopter kazasının sebebinin sabotaj mı arıza mı olduğunun müfettişler tarafından araştırıldığını bildirdi. Facebook hesabından yaptığı açıklamada, “Bu korkunç felakette hayatını kaybedenlerin ailelerine başsağlığı diliyorum” diyen Gereşenko, “Trajedinin nedenleri müfettişler tarafından araştırılıyor. Sabotaj mı, ekipman arızası mı, uçuş güvenliği kurallarının ihlali mi olduğunu yakında öğreneceğiz” ifadesini kullandı.

ZELENSKİ: TRAJEDİ

Telegram hesabından, “Trajediye uyandık” diyen Ukrayna lideri Volodimir Zelenski de “Ukrayna güvenlik servisine, Ukrayna ulusal polisi ve diğer yetkili kurumlarla işbirliği içinde, olan bitenin tüm koşullarını öğrenmesi talimatını verdim. Bütün servisler facianın olduğu yerde çalışıyor” açıklamasını yaptı.

ANA OKULUNA ÇAKILDI

Askeri helikopter, önce bir apartmana çarptı, daha sonra kontrolü kaybederek anaokulunun bulunduğu alana çakıldı. Kaza sonucu bölgede alevler yükselirken, itfaiye ve ambulans ekipleri enkazın olduğu bölgeye intikal etti. Kiev Valisi Oleksiy Kuleba sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, “Kaza sırasında anaokulunda öğrenciler ve çalışanlar vardı. Herkes tahliye edildi” ifadelerini kullandı.

Kissinger

Kissinger’dan Kiev’in NATO üyeliğine destek

ABD eski Dışişleri Bakanı Henry Kissinger, daha önce karşı çıkmakla hata ettiğini itiraf ederek, Ukrayna’nın NATO’ya üyeliğini desteklediğini belirtti. 99 yaşındaki Kissinger, daha önce Ukrayna’nın Rusya’ya taviz vermesi gerektiğini ve ancak bu şekilde barış masasına oturulabileceğini savundu. Tarafsız bir Ukrayna fikrinin anlamsız olduğunu belirten Kissinger, “Ukrayna’nın NATO üyeliği uygun bir sonuç olur” dedi.

Rusya büyükelçiliği Kırım’ı Ukrayna’nın parçası gösterdi

İsveç’teki Rusya Büyükelçiliği’nin resmi Twitter sayfası, Kırım’ın Ukrayna toprakları olarak işaretlendiği bir harita yayınladı. Avrupa’daki ortalama yakıt fiyatlarının karşılaştırıldığı haritada, Ukrayna, Kırım da dahil olmak üzere uluslararası camiada kabul gören sınırlarında tasvir edildi. Ayrıca haritada Rusya’nın savaş sonrası ilhak ettiğini 4 bölge de Ukrayna toprağı olarak resmedildi.



