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Kırgızistan'dan Türk savunma sanayisi ürünleri ile gövde gösterisi: Bayraktar AKINCI ve TB2'ler bulut üstünden hedefi 12'den vurdu

Ordusunun sahip olduğu kabiliyetleri Türk savunma sanayisi ürünleriyle artıran Kırgızistan ordusu, icra ettiği tatbikatla gövde gösterisi yaptı. Baykar tarafından üretilen Bayraktar TB2, Bayraktar AKINCI ile TUSAŞ tarafından üretilen AKSUNGUR'un yer aldığı tatbikatta insansız hava araçları Roketsan'ın ürettiği MAM-L ve MAM-T ile atışlar gerçekleştirdi. Tatbikat senaryosu kapsamında Bayraktar AKINCI, Bayraktar TB2'nin lazer işaretlemesiyle belirlediği hedefe bulut üstünden başarılı atış yaptı.

18:27 - 29/10/2023 Pazar
Güncelleme: 19:29 - 29/10/2023 Pazar
AA
Kırgızistan Türk savunma sanayisi ürünleri ile tatbikat düzenledi.

Kırgızistan Türk savunma sanayisi ürünleri ile tatbikat düzenledi.

Türk savunma sanayisi ürünleri Kırgızistan ordusunun tatbikatında etkin şekilde kullanıldı.

Ordusunun sahip olduğu kabiliyetleri Türk savunma sanayisi ürünleriyle artıran Kırgızistan ordusu, bu ürünlerin kullanıldığı bir tatbikat icra etti.

AKINCI ve TB2'den bulut üstünden başarılı atış

Kırgızistan Cumhurbaşkanı Sadır Caparov ve Baykar Genel Müdürü Haluk Bayraktar'ın da takip ettiği tatbikatta, Baykar tarafından üretilen Bayraktar TB2, Bayraktar AKINCI ile TUSAŞ tarafından üretilen AKSUNGUR, Sınır Muhafız Teşkilatı tarafından tanımlanan görevleri yerine getirdi. Milli silahlı insansız hava araçları, Roketsan'ın ürettiği MAM-L ve MAM-T ile atışlar gerçekleştirdi.

Tatbikat senaryosu kapsamında Bayraktar AKINCI, Bayraktar TB2'nin lazer işaretlemesiyle belirlediği hedefe bulut üstünden başarılı atış yaptı. Bayraktar TB2 de MAM-L ile hedefini isabetle vurdu.

Tatbikatta fiziksel imha sistemi ŞAHİN de yer aldı

Tatbikatta ayrıca STM Savunma Teknolojileri Mühendislik ve Ticaret AŞ'nin ürettiği döner kanatlı vurucu İHA KARGU, ASELSAN'ın dron karşı tedbir sistemi İHTAR ve 40 milimetre fiziksel imha sistemi ŞAHİN kullanıldı.

Tatbikat ve SİHA'ların uçuşları Baykar tarafından kurulan Komuta Merkezi'nden canlı izlendi.

Envanterine daha önce Bayraktar TB2'yi katan Kırgızistan ordusunun Bayraktar AKINCI ile AKSUNGUR'u kullanmaya başlaması ve bu amaçla oluşturulan üssün açılışı dolayısıyla tören düzenlenmişti.

Caparov, törende Haluk Bayraktar'a Dank Devlet Ödülü'nü takdim etmişti.




#Aksungur
#bayraktar akıncı
#Bayraktar TB2
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#MAM-T
#Tatbikat
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