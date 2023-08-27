Kıza benzemesi için hadım edilen çocuk yaşadığı dramı tek cümleyle özetledi: Anne erkek olursam beni sevecek misin?

Kıza benzemesi için hadım edilen ABD'li çocuktan annesine acı soru: Erkek olursam beni sevecek misin?
Türkiye'de 11 doktorun henüz reşit olmamış 22 çocuğa hormon tedavisi uygulanarak ve ameliyat ile desteklenerek cinsiyetlerini değiştirmesi gündeme bomba gibi düştü.
Yeni Şafak'ın ortaya çıkardığı skandal konuşulmaya devam ederken, ABD'de bu tedaviyi gören bir çocuğun yaşadığı dram da sosyal medyada gündem oldu.
'Erkek olursam beni sevecek misin?'
Bu tehlikeye karşı önlem alınmalı
Videonun ABD'de yayın yapan NBC televizyonunda 2012 yılında çekilen bir programa ait olduğu ortaya çıksa da durumun vahametini gözler önüne seren bu görüntüler büyük tepki çekti.
Çocuklarını sapkın LGBT teröründen korumak isteyen vatandaşlar, yaklaşan büyük tehlikeye dikkat çekerek önlem alınması çağrısında bulundu.