|
Dünya

Kıza benzemesi için hadım edilen çocuk yaşadığı dramı tek cümleyle özetledi: Anne erkek olursam beni sevecek misin?

ABD'de kız çocuğuna benzemesi için ailesinin kararıyla kimyasal yollarla hadım edilen ve hormon ilaçları kullandırılan çocuğun annesine, "Bazen erkek olduğumu düşünüyorum. Erkek olursam beni sevecek misin?" sorusu yaşadığı vahim durumu gözler önüne serdi.

15:15 . 27/08/2023 Pazar
Diğer
Kıza benzemesi için hadım edilen ABD'li çocuktan annesine acı soru: Erkek olursam beni sevecek misin?

Kıza benzemesi için hadım edilen ABD'li çocuktan annesine acı soru: Erkek olursam beni sevecek misin?

Türkiye'de 11 doktorun henüz reşit olmamış 22 çocuğa hormon tedavisi uygulanarak ve ameliyat ile desteklenerek cinsiyetlerini değiştirmesi gündeme bomba gibi düştü.

Yeni Şafak'ın ortaya çıkardığı skandal konuşulmaya devam ederken, ABD'de bu tedaviyi gören bir çocuğun yaşadığı dram da sosyal medyada gündem oldu.

'Erkek olursam beni sevecek misin?'

Kız çocuğuna benzemesi için ailesinin kararıyla kimyasal yollarla hadım edilen Josey isimli çocuğun, annesine
"Bazen erkek olduğumu düşünüyorum. Erkek olursam beni sevecek misin?"
dediği görüntüler binlerce kişi tarafından paylaşıldı.

Bu tehlikeye karşı önlem alınmalı

Videonun ABD'de yayın yapan NBC televizyonunda 2012 yılında çekilen bir programa ait olduğu ortaya çıksa da durumun vahametini gözler önüne seren bu görüntüler büyük tepki çekti.

Çocuklarını sapkın LGBT teröründen korumak isteyen vatandaşlar, yaklaşan büyük tehlikeye dikkat çekerek önlem alınması çağrısında bulundu.



Biri bu doktorları durdursun: 15-16 yaşlarındaki çocukların cinsiyetini değiştiriyorlar
Biri bu doktorları durdursun: 15-16 yaşlarındaki çocukların cinsiyetini değiştiriyorlar

Türkiye’de LGBT’yi özendiren ve normalleştiren propagandaların sonucunda, ‘cinsiyet hoşnutsuzluğu’ yaşayan gençlerin sayısı gün geçtikçe artıyor. İstanbul Üniversitesi'nin akademik kadrosunda yer alan ‘doktorlar’ tarafından hazırlanan “Cinsiyet Disforisi Olan Ergenlere Endokrinolojik Yaklaşım: Türkiye'de Üçüncü Basamak Bir Merkezde Pediatrik Endokrinoloji Bölümü Deneyimi” isimli makale mart ayında yayınlandı. Söz konusu çalışmaya imza atan doktorlar ve cinsiyet değiştirme ameliyatlarını kanunsuzca yapan, danışanı henüz reşit olmadan hormon tedavisini başlatan psikiyatristler, 15-16 yaşlarındaki çocukları geri dönüşü zor olan bir yola sokarak hayatlarını karartıyor.



#ABD
#Çocuk
#LGBT
6 dakika önce
default-profile-img
/_nuxt/img/july-15.bf865fc.png
15 Temmuz
/_nuxt/img/jerusalem.5a7a722.png
/_nuxt/img/jerusalem-icon.135434e.svg
Kudüs: Bir şehrin hikayesi
/_nuxt/img/ramadan.d318ff5.png
/_nuxt/img/ramadan-icon.1585955.svg
Ramazan
/_nuxt/img/election.3a1a641.png
/_nuxt/img/election-icon.cba29a0.svg
Seçim
/_nuxt/img/sport.fc68276.png
/_nuxt/img/sport-icon.e8a70ea.svg
Spor
Maltepe Mah. Fetih Cad. No:6 34010 Zeytinburnu/İstanbul, Türkiye
Kurumsal
İletişim
/_nuxt/img/gzt-logo.7078309.png
/_nuxt/img/zraporu-logo.007bc5f.png
/_nuxt/img/ketebe-logo.89e3ad5.png
/_nuxt/img/bilge-cocuk-logo.ef93ae4.png
/_nuxt/img/derin-tarih-logo.765c9b6.png
/_nuxt/img/skyroad-logo.a0d72a2.png
/_nuxt/img/arkitekt-logo.8350b12.png
/_nuxt/img/postoyku-logo.df72031.png

YASAL UYARI: BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz. Piyasa verileri DirectFN Finansal Veri ve Teknoloji Hizmetleri Ltd. Şti. tarafından sağlanmaktadır. BİST hisse verileri 15 dakika gecikmelidir.

Copyright © 2023 Yenişafak | Tüm hakları saklıdır.
Honor Magic Vs 2 telefon piyasasına iddialı giriş yapıyor!