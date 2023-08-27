Kıza benzemesi için hadım edilen çocuk yaşadığı dramı tek cümleyle özetledi: Anne erkek olursam beni sevecek misin?

Çocuklara ergenlik durdurucu tedaviler uyguladığı ortaya çıkan doktorlardan olan psikiyatrist Seven Kaptan'ın yeni bir skandalı ortaya çıktı. Kaptan'ın online olarak verdiği bir eğitimde "18 yaşından önce de yapılacak çok yöntem var. Bir hormon veriyoruz, ergenliğini hiç yaşamamış gibi oluyor. Okullarla işbirliği içinde olmamız şart. Rehber öğretmene 'bu çocuk (kız) erkek' diyorum, erkek tuvaletine alıyorlar." şeklinde skandal ifadeler kullandı. Cinsiyetsiz çocuklar yetiştirilmesi gerektiğini belirten ve cinsiyeti kıyafete benzeten Kaptan, "Kıyafet üstüne oturmuyorsa çıkarılır" diye konuştu.