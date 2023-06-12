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Dünya

Kökleri ve tohumları yiyerek hayatta kaldılar

Kolombiya’da Amazon ormanlarında uçak kazası sonrası kaybolan dört çocuğun 40 gün sonra sağ kurtarılması dünyanın gündeminde yer almaya devam ediyor.

Dış Haberler
04:00 . 12/06/2023 Pazartesi
Yeni Şafak
40 gün sonra kurtarılan dört küçük çocuk başkent Bogota’daki askeri hastaneden kontrol altında tutularak tedavilerine başlandı.

40 gün sonra kurtarılan dört küçük çocuk başkent Bogota’daki askeri hastaneden kontrol altında tutularak tedavilerine başlandı.

El Cezire’nin haberine göre kurtuluşun asıl kahramanı çocukların 13 yaşındaki ablası Lesly olduğu belirlendi. Uzun süredir kardeşleriyle ilgilenen Lesly, 9 yaşındaki Soleiny, 4 yaşındaki Tien Noriel ve 12 aylık bebek Cristin’in hayatta kalmasını sağladı. Kolombiya’nın yerli nüfusuna mensup Lesly, büyükannesi ve diğer aile fertlerinden öğrendiği geleneksel bilgiler sonucu, kardeşleri ve kendisi için kamplar oluşturdu. Ormanda bildiği bitki kökleri ve tohumları ile kardeşlerinin karınlarını doyurdu. Çocukların teyzesi, “Lesly, hangi meyveleri yiyemeyeceğini biliyordu ve bir bebeğe nasıl bakılacağını biliyordu.” diye konuştu. 40 gün sonra kurtarılan dört küçük çocuk başkent Bogota’daki askeri hastaneden kontrol altında tutularak tedavilerine başlandı.




#Kolombiya
#Amazon ormanları
#El Cezire
2 saat önce
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