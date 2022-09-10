Dünya Komşu yine provokasyon peşinde Yunan Cumhurbaşkanından manidar ziyaret
AVRUPA

Komşu yine provokasyon peşinde: Yunan Cumhurbaşkanından manidar ziyaret

Yunanistan-Türkiye arasındaki tansiyonun giderek yükseldiği bir dönemde Yunanistan Cumhurbaşkanı Katerina Sakellaropoulou'dan zamanlaması manidar bir ziyaret hamlesi geldi. Sakellaropoulou, Rodos, Halki Adası, Türkiye'ye sadece 1.8 kilometre uzaklıkta olan Antalya'nın Kaş ilçesi karşısındaki Kızılhisarlı (Meis) ve Çamada (Megistis) adalarına gitmeye hazırlanıyor.

Abone Ol Google News
Haber Merkezi Diğer
Komşu yine provokasyon peşinde: Yunan Cumhurbaşkanından manidar ziyaret
Yunanistan Cumhurbaşkanı Katerina Sakellaropoulou

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın 'Bir gece ansızın gelebiliriz' sözlerinin yankılarının sürdüğü Yunanistan'da yeni bir provokasyona daha imza atmaya hazırlanılıyor.

Ege Denizi'nde Onikiadalar olarak bilinen Batnoz, Lipsi, İleriye, Kelemez, İstanköy, İncirli, İstanbulya, İleki, Herke, Kerpe, Çoban, Sömbeki, Rodos ve Meis'in de olduğu bölgede statüsü belirsiz bazı kayalık alanlar, ada ve adacıklar da bulunuyor.

Erdoğan’ın sözleri Yunanistan’ı sarstı: ‘Meydan okudular!’
DÜNYA
Erdoğan’ın sözleri Yunanistan’ı sarstı: ‘Meydan okudular!’

Yunanistan Cumhurbaşkanı Katerina Sakellaropoulou ise bu adalardan Rodos, Halki Adası, Türkiye'ye sadece 1.8 kilometre uzaklıkta olan Antalya'nın Kaş ilçesi karşısındaki Kızılhisarlı (Meis) ve Çamada (Megistis) adalarını ziyaret edecek.

İLK DURAĞI RODOS VE HALKİ

Rodos Adası'nda yayın yapan Dimokratiki Gazetesi tarafından duyurulan haberde Sakellaropoulou'nun ilk ziyaretinin Rodos ve Halki Adası'na yapılacağı burada belediye başkanları ile görüşmelerinden sonra Halki Adası'nın fahri hemşerilik unvanının verileceğini belirtti.

ABD Yunanistan'ın tahriklerine sessiz
DÜNYA
ABD Yunanistan'ın tahriklerine sessiz

Türkiye'ye sadece 1.8 kilometre uzaklıkta


Haberde, Sakellaropoulou'nun 12 Eylül pazartesi günü ise Rodos'ta düzenlenecek Ege ve Doğu Akdeniz'de Uluslararası Hukuk ve Uluslararası 1982 Montego Körfezi Deniz Hukuku Sözleşmesi'nden bu yana 40 yıl" konulu 4. Sempozyum'una katılacağı 13 Eylül Salı günü ise Türkiye'ye sadece 1.8 kilometre uzaklıkta Kaş ilçesinin karşısındaki Kızılhisarlı ve Çamada'yı ziyaret ederek burada düzenlenecek törenlere katılacağı belirtildi.

  • Katerina Sakellaropoulou'nun aynı gün akşam saatlerinde Rodos Havalimanı'ndan Atina'ya döneceği ifade edildi.

Yunanistan'dan Ege'de provokasyon: Sene başından itibaren bin 123 ihlal ve taciz gerçekleştirdiler
GÜNDEM
Yunanistan'dan Ege'de provokasyon: Sene başından itibaren bin 123 ihlal ve taciz gerçekleştirdiler

Fatih Portakal Türkiye'yi Yunanistan'a karşı savaş çıkarmaya çalışmakla suçladı
GÜNDEM
Fatih Portakal Türkiye'yi Yunanistan'a karşı savaş çıkarmaya çalışmakla suçladı

Atina itiraf etti: Avrupa'yı Türkiye'ye karşı kışkırtıyor
DÜNYA
Atina itiraf etti: Avrupa'yı Türkiye'ye karşı kışkırtıyor

Erdoğan'ın sözleri Yunanistan'ı korkuttu: NATO'ya şikayete gidecekler
DÜNYA
Erdoğan'ın sözleri Yunanistan'ı korkuttu: NATO'ya şikayete gidecekler
Altı gün boyunca soydular

Altı gün boyunca soydular

Komşulara 'nakliyeciyiz' dedikleri ortaya çıktı.
MSB görüntüleri paylaştı

MSB görüntüleri paylaştı

​Ege'de göçmenlere Yunan zulmü İHA kamerasında.
İsveçte terör örgütü YPG/PKK yandaşları gösteri yaptı

​Soyer'in skandal sözlerine sahip çıktı

Seferler aksadı: Vatandaş yine yolda kaldı.

'​Ya soy ya kan uyuşmazlığı var'

'Orta Anadolu'nun en büyüğü olabilir.'

Tokat'ta şaşırtan görüntü: Yol ortasında kaldı.

​12 Dev Adam, Avrupa Basketbol Şampiyonası'na veda etti.

​Ortaya çıkan görüntü inanılmaz

​III. Charles resmen kral ilan edildi.

'Ne oluyorsa gece oluyor.'

KAPAT

YUKARI

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunundaki amaçlar ile sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerezler kullanılmaktadır. Detaylı bilgi için çerez politikamızı inceleyebilirsiniz.

20 saniye içinde yönlendirileceksiniz... Reklamı geçmek için tıklayınız.