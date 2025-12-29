Kosova'da erken seçimlerin kazananı belli oldu

Mevcut tabloda Kosova Başbakanı Albin Kurti'nin genel başkanı olduğu Kendin Karar Al Hareketi (Vetevendosje) yüzde 49,30'luk oy oranıyla ilk sırada yer alıyor. Onu yüzde 21,01 ile Kosova Demokratik Partisi (PDK) ve yüzde 13,68 ile Kosova Demokratik Birliği (LDK) izliyor. Kosova Demokratik Türk Partisi (KDTP) ise yüzde 0,61'lik bir oy oranına ulaştı.