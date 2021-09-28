Dünya Kuzey Korenin fırlattığı füze bu kez de İngiltereyi kızdırdı Diyaloğa geri dönün
ASYA

Kuzey Kore'nin fırlattığı füze bu kez de İngiltere'yi kızdırdı: Diyaloğa geri dönün

İngiliz hükümeti, Birleşmiş Milletler (BM) kararlarını hiçe sayarak bu yıl altıncı kez füze denemesi gerçekleştiren Kuzey Kore'yi kınadı. Yapılan açıklamada, "Kuzey Kore’yi diyaloğa geri dönmeye çağırıyoruz" denildi.

Haber Merkezi İHA
Kuzey Korenin fırlattığı füze bu kez de İngiltereyi kızdırdı: Diyaloğa geri dönün
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Japonya hükümeti, bugün Kuzey Kore’nin balistik füze olduğu düşünülen yeni bir silah denemesi gerçekleştirdiğini açıkladı.

Güney Kore Genelkurmay Başkanlığı da Pyongyang’ın doğu kıyılarından tanımlanamayan bir füze ateşlendiğini duyurdu.

İNGİLTERE'DEN KINAMA

İngiltere Dışişleri Bakanlığı’ndan Kuzey Kore’nin füze denemesine ilişkin açıklamada geldi. Açıklamada, İngiltere’nin Kuzey Kore’nin BM Güvenlik Konseyi kararlarını ihlal ederek kısa menzilli balistik füze fırlatmasını kınadığı belirtildi.

"DİYALOĞA DÖNMEYE ÇAĞIRIYORUZ"

Bakanlık açıklamasında, "Birleşik Krallık, Kore Yarımadası’nın nükleer silahlardan arındırılması hedefine bağlı kalmaya devam ediyor ve ABD ile bölgesel ortakların Kore Yarımadası’nda barışı sağlama ve bölgesel istikrarı koruma konusundaki diplomatik çabalarını takdir ediyor. Kuzey Kore’yi diyaloğa geri dönmeye çağırıyoruz" ifadeleri kullanıldı.

Füze testleriyle BM Güvenlik Konseyi kararlarını ihlal eden Kuzey Kore, 2021 yılında toplam 6 kez füze denemesi gerçekleştirdi.

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