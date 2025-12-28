Libya: İsrail'in Somaliland'i tanıma kararı kabul edilemez

Libya Dışişleri Bakan Vekili Tahir el-Baur, Somali Dışişleri Bakanı Abdüsselam Abdi Ali'ye dayanışma mesajı gönderdi. Bakan Baur, gönderdiği mesajda, "İsrail'in Somaliland'i tanıma kararı kabul edilemez." ifadelerine yer verdi.
Libya Dışişleri Bakan Vekili Tahir el-Baur, Somali Dışişleri Bakanı Abdüsselam Abdi Ali'ye gönderdiği mesajda, İsrail'in Somaliland'i tanıma kararının kabul edilemez olduğunu belirtti.
Libya Dışişleri Bakanlığından yapılan açıklamada, Baur'un Somali Dışişleri Bakanı Ali'ye dayanışma mesajı gönderdiği bildirildi.
Baur mesajında ayrıca, ülkesinin Somali’nin tüm toprakları üzerindeki egemenliğini ve ulusal birliğini koruma hakkını desteklediğini dile getirdi.
İsrail, Somaliland'i tanıyan tek ülke
Bu kararla İsrail, Somaliland'i tanıyan tek ülke oldu.
Somaliland, 1991'de Somali'den tek taraflı olarak ayrıldığını ilan etmiş ancak uluslararası toplum tarafından bağımsız bir devlet olarak tanınmamıştı.
Somali ise Somaliland'i ülkenin ayrılmaz parçası olarak görüyor ve bölgeyle ilgili tüm uluslararası anlaşmaların yalnızca Mogadişu yönetiminin yetkisinde olduğunu vurguluyor.