Yeni Şafak
tvnet
CCANLI YAYIN
Anasayfa
Dünya
Ortadoğu
Libya: İsrail'in Somaliland'i tanıma kararı kabul edilemez

Libya: İsrail'in Somaliland'i tanıma kararı kabul edilemez

23:4228/12/2025, Pazar
AA
Sonraki haber
İsrail'in Somaliland'i tanıma kararı
İsrail'in Somaliland'i tanıma kararı

Libya Dışişleri Bakan Vekili Tahir el-Baur, Somali Dışişleri Bakanı Abdüsselam Abdi Ali'ye dayanışma mesajı gönderdi. Bakan Baur, gönderdiği mesajda, "İsrail'in Somaliland'i tanıma kararı kabul edilemez." ifadelerine yer verdi.

Libya Dışişleri Bakan Vekili Tahir el-Baur, Somali Dışişleri Bakanı Abdüsselam Abdi Ali'ye gönderdiği mesajda, İsrail'in Somaliland'i tanıma kararının kabul edilemez olduğunu belirtti.

Libya Dışişleri Bakanlığından yapılan açıklamada, Baur'un Somali Dışişleri Bakanı Ali'ye dayanışma mesajı gönderdiği bildirildi.

"İsrail'in Somaliland'i tanıma kararı kabul edilemez"
ifadelerini kullanan Baur, İsrail'in bu adımının Somali'nin egemenliğinin ve uluslararası hukuk ilkelerinin açık bir ihlali olduğunu vurguladı.

Baur mesajında ayrıca, ülkesinin Somali’nin tüm toprakları üzerindeki egemenliğini ve ulusal birliğini koruma hakkını desteklediğini dile getirdi.


İsrail, Somaliland'i tanıyan tek ülke

İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu, 26 Aralık'ta Somaliland bölgesini
"bağımsız ve egemen devlet"
olarak tanıdıklarını duyurmuştu.

Bu kararla İsrail, Somaliland'i tanıyan tek ülke oldu.

Somaliland, 1991'de Somali'den tek taraflı olarak ayrıldığını ilan etmiş ancak uluslararası toplum tarafından bağımsız bir devlet olarak tanınmamıştı.

Somali ise Somaliland'i ülkenin ayrılmaz parçası olarak görüyor ve bölgeyle ilgili tüm uluslararası anlaşmaların yalnızca Mogadişu yönetiminin yetkisinde olduğunu vurguluyor.



#Libya
#Somali
#İsrail
15 Temmuz
15 Temmuz
Kudüs
Kudüs
Ramazan
Ramazan
Seçim
Seçim
Spor
Spor
Ekonomi
Ekonomi

YASAL UYARI

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz. Piyasa verileri iDealdata Finansal Teknolojiler A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. BİST hisse verileri 15 dakika gecikmelidir.

Maltepe Mah. Fetih Cad. No:6 34010 Zeytinburnu/İstanbul, Türkiye
iletisim@yenisafak.com.tr
+90 530 846 00 00
+90 212 467 65 15
KAR YAĞIŞI TATİL GETİRDİ: Türkiye genelinde 21 ilde okullar tatil! İşte 29 Aralık 2025 okulların tatil edildiği iller ve ilçeler