Lübnan’a topyekûn hücum başlattı

Saldırı öncesi bir açıklama yapan İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu, önceki akşam İsrail ordusuna Lübnan’da geniş çaplı bir kara saldırısı düzenleme talimatını verdiğini bildirerek, Güvenlik Kabinesi’ni toplayacağını bildirmişti. Dün toplanan Güvenlik Kabinesi, 17 Nisan’da ilan edilen ateşkes sonrası “Sarı bölge” olarak ilan edilen Lübnan’ın güneyindeki Litani Nehri ile İsrail sınırı arasındaki bölgede geniş çaplı bir askeri operasyon başlatılması için tüm yedek subayları göreve çağırdı. İsrail ordusunun geçtiğimiz hafta hükümete sunduğu raporda, Hizbullah’ın kablolu İHA’larını yöneten sorumluların Litani Nehri’nin güneyinde bulunduğu bilgisi verilmişti.

Netanyahu’nun talimatının ardından terörist İsrail Ordusu, gün boyu Lübnan'ın güneyindeki beldeler için saldırı tehdidi ve sürgün emri yayınladı. İsrail Ordu Sözcüsü, ilk olarak Lübnan’ın güneydoğusundaki Nebatiyye kentinin boşaltılmasını talep etti. Akşam saatlerinde tahliye emirleri başta Tora, Deyr kanun en-Nahr, Bidyas, Burç Rahhal, Maarake, Abbasiyye olmak üzere tam 26 belde için güncellendi. Burç Şemali'ye saldırılarda 10 kişi katledildi. İsrail’in saldırıları genişletme tehdidinin ardından Lübnan’ın başkenti Beyrut’un güneyindeki Hizbullah’ın kalesi olarak bilinen Dahiye bölgesinden de büyük bir göç hareketliliği başladı. Öte yandan, işgalci İsrail ordusuna bağlı kuvvetlerin dün öğle saatlerinden itibaren sınıra yığınak yaptığı ve çok sayıda askerin Lübnan tarafına geçtiği belirtiliyor. İsrail ordusu, 2 Mart’tan beri Lübnan’a yönelik saldırılarını yoğunlaştırmıştı. 2 Mart'tan beri Lübnan'a yönelik saldırılarda toplam ölü sayısı 3 bin 185’i geçti.