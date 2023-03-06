Macron’a Kongo’da ayak üstü fırça: Üzerimizde tekrar egemenlik kuramayacaksınız

Kongo Cumhurbaşkanı Felix Tshisekedi ve Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron.
Afrika turu kapsamında cumartesi günü Demokratik Kongo Cumhuriyeti’nin başkenti Kinşasa’ya varan Fransa’nın Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron’u karşılayan ev sahibi Cumhurbaşkanı Felix Tshisekedi, Fransız lidere “Fransız Afrikası” döneminin geride kaldığını ve Paris’in buna göre “eşitler arasında” bir politika benimsemesi gerektiği uyarısında bulundu. Cumhurbaşkanı Tshisekedi, Paris’in yeni yaklaşımını olumlu bulsa da, ‘Fransız Afrikası’ kavramının geride kaldığını ve Fransa’nın buna göre davranması gerektiğini ifade etti. Ortak basın toplantısı esnasında ise iki lider arasında gerilim yaşandı. Macron’un, 1994 yılından bu yana bölgede devam eden siyasi istikrarsızlığın Kinşasa yönetiminin kendi hatası olduğunu söylemesi üzerine Tshisekedi, “Böyle sert ifadelerle söylediğim için üzgünüm ama (üzerimizde) tekrar egemenlik kuramayacaksınız” şeklinde konuştu. Geri adım atan Macron ise Fransa’nın “sarsılmaz dostu” Demokratik Kongo Cumhuriyeti’ne siyasi istikrar ve bağımsızlığı için her türlü desteği vereceğini ifade etti.
Yeni yaklaşım da işe yaramadı
Uzun süredir Afrika’daki eski sömürgeleriyle gerilimli ilişkilere sahip Fransa’da, kıta ülkeleriyle yeni bir sayfa açmak isteyen Macron, Kongo, Gabon, Angola ve Demokratik Kongo Cumhuriyeti’nden oluşan Afrika turuna çıkmıştı. Ziyarete başlamadan önce pazartesi günü ülkesinin yeni Afrika stratejisini açıklayan Fransa Cumhurbaşkanı, artık kıtadaki Fransız askeri üslerinin ev sahibi ülkelerle ortak yönetileceğini ve partner ülkelerle saygıya dayalı ticari ilişkilerin kurulacağını ifade etmişti. Son yıllarda birçok Afrika ülkesinde Fransa karşıtı halk gösterileri düzenleniyor. Bu gösterilerin ardından Fransa, Burkina Faso ve Mali’deki varlığını sona erdirmek zorunda kalmıştı.