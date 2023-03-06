Macron’a Kongo’da ayak üstü fırça: Üzerimizde tekrar egemenlik kuramayacaksınız

Afrika turu kapsamında cumartesi günü Demokratik Kongo Cumhuriyeti’nin başkenti Kinşasa’ya varan Fransa’nın Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron’u karşılayan ev sahibi Cumhurbaşkanı Felix Tshisekedi, Fransız lidere “Fransız Afrikası” döneminin geride kaldığını ve Paris’in buna göre “eşitler arasında” bir politika benimsemesi gerektiği uyarısında bulundu. Cumhurbaşkanı Tshisekedi, Paris’in yeni yaklaşımını olumlu bulsa da, ‘Fransız Afrikası’ kavramının geride kaldığını ve Fransa’nın buna göre davranması gerektiğini ifade etti. Ortak basın toplantısı esnasında ise iki lider arasında gerilim yaşandı. Macron’un, 1994 yılından bu yana bölgede devam eden siyasi istikrarsızlığın Kinşasa yönetiminin kendi hatası olduğunu söylemesi üzerine Tshisekedi, “Böyle sert ifadelerle söylediğim için üzgünüm ama (üzerimizde) tekrar egemenlik kuramayacaksınız” şeklinde konuştu. Geri adım atan Macron ise Fransa’nın “sarsılmaz dostu” Demokratik Kongo Cumhuriyeti’ne siyasi istikrar ve bağımsızlığı için her türlü desteği vereceğini ifade etti.