Dünya Macronun milletvekillerinin Boğazlı kazak giyin ve Çamaşırları asarak kurutun sözleri tiye alındı
AVRUPA

Macron'un milletvekillerinin 'Boğazlı kazak giyin' ve 'Çamaşırları asarak kurutun' sözleri tiye alındı

Fransa Cumhurbaşkanı Macron’un milletvekillerinin yaşanan enerji krizine ilişkin boğazlı kazak giyilmesi ve çamaşırların kurutma makinesine atmak yerine asarak kurutulması gibi tasarruf önerileri ülkede alay konusu oldu. Siyasetçiler ve vatandaşlar ‘öneri değil çözüm bul’ şeklinde açıklamalarda bulunurken yaşanan durum Avrupa’nın özellikle önümüzdeki günlerde daha büyük bir sıkıntı yaşayacağı ve bazı hükümetleri koltuğundan edeceği şeklinde yorumlandı.

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Haber Merkezi Diğer
Macronun milletvekillerinin Boğazlı kazak giyin ve Çamaşırları asarak kurutun sözleri tiye alındı
​Fransa Cumhurbaşkanı Macron

Rusya ile Ukrayna arasındaki savaş nedeniyle Moskova yönetimine ağır yaptırımlar uygulayan Fransa’da ‘enerji krizi´ yeni bir polemiğin fitilini ateşledi. Daha önce Putin ile yaptığı görüşmelerde alay konusu olan Macron’u bu sefer milletvekillerinin açıklamaları yaptı.

Fransa’da hükümet üyelerinin bazı milletvekilleri Rus gazının kesilmesiyle krize dönüşen enerji krizine yönelik tasarruf ve boğazlı kazak giyilmesi’ önerisi ülkede yeni bir polemiğin fitilini ateşledi.

İktidar partisi Le Gendre'ın, çamaşırlarını kurutma makinesine atmak yerine asarak kuruttuğunu söylemesi ve bunu önermesi dalga konusu oldu.

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“TASARRUF DEĞİL ÇÖZÜM ÜRETİN”

Cannes Belediye Başkanı David Lisnard, Twitter'dan Le Gendre'ın sözlerine atıfta bulunarak "Ülke için bir çaba daha. Kafa yorularak yapılmış bir plan: Çamaşır kurutma askılığı ve boğazlı kazak" paylaşımında bulundu.

Paris Belediye Başkan Yardımcısı Ian Brossat da Gendre'ı, "Bu zamanda kahramanlık yok diyen kim?" ifadeleriyle tiye aldı.

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ÇÖZÜM ÖNERİLERİ ALAY KONUSU OLDU

Sol parti, Boyun Eğmeyen Fransa (LFI) milletvekili François Piquemal da polemiklere, "Mont ve boğazlı kazaktan sonra çamaşır kurutma askılığını keşfettiler" şeklindeki eleştirisiyle katıldı.

Aşırı sağ parti Ulusal Birlik (RN) milletvekili Gregoire de Fournas ise açıklamalarını "gülünç" olarak nitelediği Gendre'a, "Sonraki adım ne? Hiç yıkanmamak mı? Yemeği pişirmeden yemek mi?" cevabını verdi.

YAPTIRIMLAR HAZIRLANIYOR

Fransızlar da sosyal medyada, "hükümetin enerji sıkıntısına çare bulmak yerine tasarruf edilmesine yönelik öğütleriyle gülünç duruma düştüğü" değerlendirmesinde bulundu. Enerji sıkıntısı yaşanan ülkede, hükümet, halka günlük alışkanlıklarını değiştirmesi önerisinde bulunurken bir yandan konut sıcaklıklarının maksimum 19 derecede tutulması ve buna uymayanlara yaptırım uygulanması gibi ciddi önlemler almaya hazırlanıyor.

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