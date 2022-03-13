Mehmet Metiner İran'ın Erbil saldırısındaki Türkiye detayına dikkat çekti: IKBY'ye 'Aklınızı başınıza devşirin' mesajı

İran Devrim Muhafızları, dün gece yarısında 12 balistik füzeyle Irak'ın Erbil kentine saldırı düzenledi.

Konuyla ilgili açıklamada bulunan Irak Kürt Bölgesel Yönetimi (IKBY) İran'ın saldırılarını tekrarladığını, uluslararası toplumun sessiz kalmasının da bu saldırıların önünü açacağını açıkladı.

DEMBİR-DER Genel Başkanı Mehmet Metiner de yazılı bir açıklama yaparak bu saldırıları kınadı. Metiner, olayın Türkiye'yi doğrudan ilgilendirdiğini belirtti.

'AKLINIZI BAŞINIZA DEVŞİRİN' MESAJI

Metinler, yazılı açıklamasında, "İran’ın saldırganlığını Erbil’de İsrail’e ait istihbarat üsleri olduğu gerekçesine dayandırması ibretlik bir olaydır. Bu iddianın aslı astarı yoktur. İran’ın Erbil yönetimine verdiği mesaj gayet açıktır: 'Erdoğan liderliğindeki Türkiye ile derinleştirerek sürdürdüğünüz ilişkilerden rahatsızız. Aklınızı başınıza devşirin.' İran’ın bölgesel Kürt yönetimine verdiği bu gözdağı mesajının Türkiye’yi doğrudan ilgilendiren yanı da gayet açıktır." ifadelerini kullandı.

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Metiner'in yaptığı açıklamanın tamamı şöyle:

"İran Erdoğan liderliğindeki Türkiye ile Erbil yönetiminin geliştirdiği ilişkilerden fena halde rahatsız.

Erbil’in kendi yönetiminde olmasını isteyen İran devletinin gerektiğinde Haşdi Şabi’yi, gerektiğinde PKK’yı nasıl kullandığı sır değil.

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Başkan Erdoğan ile Irak Kürdistanı Bölgesel Yönetimi Başkanı Neçirvan Barzani’nin bölgedeki petrolün Erbil yönetimi üzerinden taşınması konusunda vardıkları mutabakata ilkin Bağdat yönetiminin üst mahkeme marifetiyle böyle bir şeyin olamayacağına dair kararlar aldırtarak tepki koyması ve akabinde İran Devrim Muhafızları’nın Erbil kentine 12 adet balistik füze atmaları tesadüfle açıklanamayacak bir durumdur.

İran’ın saldırganlığını Erbil’de İsrail’e ait istihbarat üsleri olduğu gerekçesine dayandırması ibretlik bir olaydır. Bu iddianın aslı astarı yoktur. İran’ın Erbil yönetimine verdiği mesaj gayet açıktır: “Erdoğan liderliğindeki Türkiye ile derinleştirerek sürdürdüğünüz ilişkilerden rahatsızız. Aklınızı başınıza devşirin.”

İran’ın bölgesel Kürt yönetimine verdiği bu gözdağı mesajının Türkiye’yi doğrudan ilgilendiren yanı da gayet açıktır.

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İran’ın sadece Erbil yönetimine değil Türkiye’ye karşı da sergilediği bu hasmane tutumun “İsrail istihbarat üsleri” gibi asılsız iddialarla kamufle edilmeye çalışılması, namertçe bir davranışın ifadesidir. İran’ın dostluk iddiaları bu olayla birlikte derin bir yara almıştır.

İran füzelerinin doğrudan vurduğu evin sahibinin bölge petrolünün taşınma işlerini yapan en büyük firmanın sahibi bir Kürt olması, İran’ın gerçek niyetini zahir etmiştir.

Bu ülke Kürtlerinin en saygın sivil toplum kuruluşu olan Demokrasi ve Birlik Derneği (DEMBİR-DER) olarak İran’ın Erbil Kürt yönetimine ve ülkemiz Türkiye’ye karşı sergilediği bu saldırgan ve hasmane tutumu kınıyoruz.

Bilinsin isteriz ki İran’ın bu düşmanca siyaseti ateşle oynamaktan farksızdır ve o ateş şayet İran aklını başına devşirmezse günün birinde dönüp İran’ı yakacaktır. Hülagu mantığıyla yıkıcı davranmak, İran’ın hayrına olmayacaktır. Ne Erbil yönetimi ne de Türkiye çağdaş Hülagulara boyun eğmez. Erbil’in ve Ankara’nın dostluğu İran’a kazandırır. Erbil’i ve Ankara’yı düşman olarak gören bir siyaset en başta İran’a kaybettirir. O yüzden İran yönetimini girdiği bu yanlış ve tehlikeli yoldan dönmeye çağırıyoruz. "

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