Mehmetçiğe toplu dua

İstanbul Rum Ekümenik Patriği Bartholomeos yazılı bir mesaj yayınlayarak törende kendisini Corc Kasapoğlu’nun temsil edeceğini bildirdi. Türkiye Hahambaşısı Rav İsak Haleva da video mesajında, kendisini hamambaşılık makamından Yusuf Altıntaş’ın temsil edeceğini söyledi. Diğer cemaatlerden katılım ise şu şekilde: Ortodoks Ermeniler Ruhani Lideri Değabah Sahak Episkopos Maşalyan, Turanidin ve Midyad Süryani Ortodoks Metropoliti Mor Timeteos Samuyel Aktaş, İstanbul-Ankar-İzmir Süryani Kadim Metropoliti Mor Filüksinos Yusuf Çetin, Mardin ve Diyarbakır Süryani Ortodoks Metropoliti Mor Filüksinos Saliba Özmen, Adıyaman ve çevre iller Süryani Ortodoks Metropoliti Mor Grigorios Melki Ürek, Süryani Katolik Kilisesi Patrik Vekili Korepiskopos Orhan Çanlı, Keldani Asuri Cemaati Ruhani Lideri ve Patrik Vekili François Yakan.

DÜNYA Ya gidecekler ya ölecekler