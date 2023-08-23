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Dünya

Mekke'de şiddetli fırtına ve yağmur: Müslümanlar zor anlar yaşadı

Suudi Arabistan’ın Mekke kentinde şiddetli yağış ve fırtına etkili oldu. Kabe’de ibadet eden Müslümanlara zor anlar yaşarken, Mekke Sivil Savunma Müdürlüğü, halkı kötü hava koşullarına karşı dikkatli olmaları konusunda uyardı.

00:53 . 23/08/2023 Çarşamba
Yeni Şafak
Suudi Arabistan'ın Kabe kentinde şiddetli yağış ve fırtına etkili oldu.

Suudi Arabistan'ın Kabe kentinde şiddetli yağış ve fırtına etkili oldu.

Suudi Arabistan’ın Mekke kentinde etkili olan şiddetli yağış ve fırtına Kabe’de ibadet eden Müslümanlara zor anlar yaşattı.



Kabe’de ibadet eden çoğu Müslüman, olumsuz hava koşullarına rağmen ibadetlerine devam etti. Fırtınanın şiddetli ile bazı kişilerin yürümekte zorlandığı görülürken, çok sayıda güvenlik bariyeri ise devrildi.

Mekke Sivil Savunma Müdürlüğü, halkı kötü hava koşullarına karşı dikkatli olmaları konusunda uyararak, elektrik kaçaklarına ve ani su baskınlarına karşı dikkatli olmalarını istedi.

Öte yandan Mekke'deki Kraliyet Saat Kulesi'ne de çok sayıda yıldırımın isabet ettiği de görüldü.



#Kabe
#Mekke
#Fırtına
#Yağış
41 dakika önce
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