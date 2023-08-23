Mekke'de şiddetli fırtına ve yağmur: Müslümanlar zor anlar yaşadı

Suudi Arabistan’ın Mekke kentinde etkili olan şiddetli yağış ve fırtına Kabe’de ibadet eden Müslümanlara zor anlar yaşattı.









Kabe’de ibadet eden çoğu Müslüman, olumsuz hava koşullarına rağmen ibadetlerine devam etti. Fırtınanın şiddetli ile bazı kişilerin yürümekte zorlandığı görülürken, çok sayıda güvenlik bariyeri ise devrildi.

Mekke Sivil Savunma Müdürlüğü, halkı kötü hava koşullarına karşı dikkatli olmaları konusunda uyararak, elektrik kaçaklarına ve ani su baskınlarına karşı dikkatli olmalarını istedi.

Öte yandan Mekke'deki Kraliyet Saat Kulesi'ne de çok sayıda yıldırımın isabet ettiği de görüldü.







