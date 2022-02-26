MSB: 3 PKK/YPG'li terörist etkisiz hale getirildi

Bakanlığın Twitter'daki hesabından yapılan açıklamada, "Teröre ve teröriste geçit yok. Kahraman komandolarımız, Barış Pınarı ve Fırat Kalkanı bölgelerine saldırı hazırlığında olan 3 PKK/YPG'li teröristi daha başarılı bir operasyon ile etkisiz hale getirdi." denildi.

Teröre ve teröriste geçit yok!



Kahraman Komandolarımız, Barış Pınarı ve Fırat Kalkanı bölgelerine saldırı hazırlığında olan 3 PKK/YPG’li teröristi daha başarılı bir operasyon ile etkisiz hâle getirdi.#MSB pic.twitter.com/2SWOKiAgns — T.C. Millî Savunma Bakanlığı (@tcsavunma) February 26, 2022