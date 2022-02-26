Dünya MSB 3 PKK/YPGli terörist etkisiz hale getirildi
BARIŞ PINARI HAREKATI

MSB: 3 PKK/YPG'li terörist etkisiz hale getirildi

MSB: Kahraman Komandolarımız, Barış Pınarı ve Fırat Kalkanı bölgelerine saldırı hazırlığında olan 3 PKK/YPG’li teröristi daha başarılı bir operasyon ile etkisiz hâle getirdi.

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Haber Merkezi DHA
MSB: 3 PKK/YPGli terörist etkisiz hale getirildi
Arşiv.

Bakanlığın Twitter'daki hesabından yapılan açıklamada, "Teröre ve teröriste geçit yok. Kahraman komandolarımız, Barış Pınarı ve Fırat Kalkanı bölgelerine saldırı hazırlığında olan 3 PKK/YPG'li teröristi daha başarılı bir operasyon ile etkisiz hale getirdi." denildi.
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