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Dünya

MSB 'operasyonlarımız azim ve kararlılıkla sürecek' diyerek duyurdu: Irak ve Suriye'nin kuzeyinde 7 terörist etkisiz hale getirildi

MSB, ''Irak'ın kuzeyindeki Pençe-Kilit Operasyonu bölgesinde tespit edilen 3 PKK'lı terörist ile Suriye'nin kuzeyindeki Barış Pınarı bölgesinde belirlenen 4 PKK/YPG'li terörist etkisiz hale getirdi'' denildi.

14:21 - 29/07/2024 Pazartesi
DHA
Foto: Arşiv.
Foto: Arşiv.

Milli Savunma Bakanlığı (MSB), 3'ü Irak'ın, 4'ü Suriye'nin kuzeyinde olmak üzere 7 teröristin etkisiz hale getirildiğini bildirdi.


Bakanlığın sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, "Aziz vatanımız için terör ve teröristle mücadeleye tüm gücümüzle devam ediyoruz" ifadeleri kullanılarak, şu bilgiler paylaşıldı:

"Kahraman Türk Silahlı Kuvvetlerimiz, Irak'ın kuzeyindeki Pençe-Kilit Operasyonu bölgesinde tespit ettiği 3 PKK'lı terörist ile Suriye'nin kuzeyindeki Barış Pınarı bölgesinde belirlediği 4 PKK/YPG'li teröristi etkisiz hale getirdi. Operasyonlarımız, azim ve kararlılıkla sürecek."



#MSB
#Suriye
#PKK
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