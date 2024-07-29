MSB 'operasyonlarımız azim ve kararlılıkla sürecek' diyerek duyurdu: Irak ve Suriye'nin kuzeyinde 7 terörist etkisiz hale getirildi

Milli Savunma Bakanlığı (MSB), 3'ü Irak'ın, 4'ü Suriye'nin kuzeyinde olmak üzere 7 teröristin etkisiz hale getirildiğini bildirdi.

Bakanlığın sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, "Aziz vatanımız için terör ve teröristle mücadeleye tüm gücümüzle devam ediyoruz" ifadeleri kullanılarak, şu bilgiler paylaşıldı: