MSB: Suriyeli çocuklar artık özgürce oyunlarını oynayabiliyor

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İçişleri Bakanlığı: Şırnak'ta son dönemlerin en büyük patlayıcısı yakalandı

Şırnak'ta 3 teröristin etkisiz hale getirildiği operasyonda yapılan arazi aramasında ele geçirilenler İçişleri Bakanlığınca açıklandı. 2 ton patlayıcı, 300 elektrikli fünye, 700 metre infilaklı fitil, bir Rus yapımı antitank mayını, 2 intihar yeleği, bir tabanca ve susturucu, çok miktarda kablo ile 1000 ABD doları ele geçirildiği belirtilen açıklamada, "İncelemeler devam etmekte olup jandarma tarafından ele geçirilen patlayıcı maddenin son dönemde ele geçen en büyük miktar olduğu belirlendi" ifadeleri yer aldı.