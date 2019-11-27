MSB: Suriyeli çocuklar artık özgürce oyunlarını oynayabiliyor

Bakanlığın Twitter hesabından yapılan açıklamada, "Terör örgütü PKK/YPG’nin ellerine silah vererek savaştırmaya çalıştığı Barış Pınarı Harekât bölgesindeki Suriyeli çocuklar artık özgürce oyunlarını oynayabiliyor. Bölge halkı günlük işlerine yoğunlaşırken, PKK/YPG’ye ait mayın, el yapımı patlayıcıları arama-tarama faaliyetleri de sürüyor" denildi.
Terör örgütü PKK/YPG’nin ellerine silah vererek savaştırmaya çalıştığı Barış Pınarı Harekât bölgesindeki Suriyeli çocuklar artık özgürce oyunlarını oynayabiliyor. Bölge halkı günlük işlerine yoğunlaşırken, PKK/YPG’ye ait mayın/EYP’leri arama-tarama faaliyetleri de sürüyor. pic.twitter.com/4TnsHGScmt
Terör örgütü PKK/YPG’nin ellerine silah vererek savaştırmaya çalıştığı Barış Pınarı Harekât bölgesindeki Suriyeli çocuklar artık özgürce oyunlarını oynayabiliyor. Bölge halkı günlük işlerine yoğunlaşırken, PKK/YPG’ye ait mayın/EYP’leri arama-tarama faaliyetleri de sürüyor. pic.twitter.com/4TnsHGScmt— T.C. Millî Savunma Bakanlığı (@tcsavunma) 27 Kasım 2019