Yeni Şafak
tvnet
CCANLI YAYIN
Anasayfa
Dünya
Ortadoğu
Netanyahu ABD Başkanı Trump'a "İsrail'in en büyük dostu" dedi

Netanyahu ABD Başkanı Trump'a "İsrail'in en büyük dostu" dedi

14:4513/10/2025, Pazartesi
G: 13/10/2025, Pazartesi
AA
Sonraki haber
Netanyahu, Trump'a hitaben "Sen, İsrail'in edindiği en büyük dostsun." dedi.
Netanyahu, Trump'a hitaben "Sen, İsrail'in edindiği en büyük dostsun." dedi.

İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu, ABD Başkanı Donald Trump için "İsrail’in en büyük dostu" ifadesini kullandı.

Netanyahu, İsrail Meclisi'nde yaptığı konuşmada, ülkeyi ziyaret eden Trump'a hitaben "Sen, İsrail'in edindiği en büyük dostsun." dedi. İsrail Başbakanı konuşmasında ayrıca ​​​​​​​ilk kez Gazze Şeridi'ne düzenlenen saldırılarla ilgili "Trump’un barış önerisi dünya ülkeleri tarafından kabul gördü, savaşı sona erdirdi ve tüm hedeflerimizi gerçekleştirdi." ifadesini kullandı.


"Hiçbir ABD başkanı, İsrail için Trump'ın yaptığını yapmadı." diyen Netanyahu, Trump’un esirlerin salıverilmesinde oynadığı önemli rolün farkında olduklarını dile getirdi.

Netanyahu ayrıca "Bizimle barış isteyen herkese barış elini uzatıyoruz. Gelecek yılların İsrail'in içinde ve dışında barış yılları olmasını umuyoruz." dedi.







#gazze
#israil
#trump
#netanyahu
15 Temmuz
15 Temmuz
Kudüs
Kudüs
Ramazan
Ramazan
Seçim
Seçim
Spor
Spor
Ekonomi
Ekonomi

YASAL UYARI

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz. Piyasa verileri iDealdata Finansal Teknolojiler A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. BİST hisse verileri 15 dakika gecikmelidir.

Maltepe Mah. Fetih Cad. No:6 34010 Zeytinburnu/İstanbul, Türkiye
iletisim@yenisafak.com.tr
+90 530 846 00 00
+90 212 467 65 15
Bursa'da sular ne zaman gelecek? 6 ilçede sular kesilecek! İşte BUSKİ 13 Ekim su kesintisi programı