Netanyahu ABD Başkanı Trump'a "İsrail'in en büyük dostu" dedi

Netanyahu, İsrail Meclisi'nde yaptığı konuşmada, ülkeyi ziyaret eden Trump'a hitaben "Sen, İsrail'in edindiği en büyük dostsun." dedi. İsrail Başbakanı konuşmasında ayrıca ​​​​​​​ilk kez Gazze Şeridi'ne düzenlenen saldırılarla ilgili "Trump’un barış önerisi dünya ülkeleri tarafından kabul gördü, savaşı sona erdirdi ve tüm hedeflerimizi gerçekleştirdi." ifadesini kullandı.