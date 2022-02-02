Dünya New York Times gazetesi Wordleı satın aldı
AMERİKA

New York Times gazetesi Wordle’ı satın aldı

Amerikan New York Times gazetesi, yeni nesil bulmaca diye tanınan, popüler kelime oyunu Wordle’ı satın aldı. 80 yıllık pazar bulmacasıyla ünlü New York Times, satış fiyatı hakkında net açıklama yapmayarak ‘yedi rakamlı bir ücret’ ifadelerini kullandı.


Abone Ol Google News
Haber Merkezi Yeni Şafak
​New York Times gazetesi Wordle’ı satın aldı
popüler kelime oyunu Wordle.

Amerikan New York Times gazetesi, yeni nesil bulmaca diye tanınan, popüler kelime oyunu Wordle’ı satın aldı. 80 yıllık pazar bulmacasıyla ünlü New York Times, satış fiyatı hakkında net açıklama yapmayarak ‘yedi rakamlı bir ücret’ ifadelerini kullandı.

Uygulamanın fikir babası ve sahibi, yazılım mühendisi Josh Wardle satışı doğruladı. Wordle, oyuncuların altı tahminde beş harfli bir kelime bulacak şekilde bulmaca kareleri gibi tasarlanmış bir oyun. Oyunun gazeteye satılmasına ilişkin açıklama yapan Josh Wardle “Bu (başarı) biraz yoğun olmadı desem yalan olur. Sonuçta tek bir kişiyim” ifadelerini kullandı. Satış sonucu, oyunda herhangi bir değişikliğin olmayacağı belirtilirken, gazetenin amacının Wordle’ı oyun kütüphanesine katmasıyla, 2025 yılındaki 10 milyon abone hedefine ulaşabilmek olduğu belirtildi.

The New York Times günah çıkarttı: İsrail'in katlettiği çocukları manşete taşıdılar
DÜNYA
The New York Times günah çıkarttı: İsrail'in katlettiği çocukları manşete taşıdılar
Para cezası uygulanacak

Para cezası uygulanacak

​Aşısızlara yönelik yeni kısıtlama.
Girikin ölümünde ihmal iddiası

Girik'in ölümünde ihmal iddiası

​Suç duyurusunda bulunuldu: Bin lira istenince test yaptırmadı.
CHP Sözcüsü Öztrak: Yavuz Ağıralioğlunun sözlerinin kıymetiharbiyesi yok

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan 'İstanbul' değerlendirmesi: Ne yapıldıysa biz yaptık.

Lübnan Başbakanı ile ortak basın toplantısında kritik mesajlar.

​Azerbaycan ile ilişkiler resmen müttefiklik düzeyine çıkarılacak.

KAPAT

YUKARI

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunundaki amaçlar ile sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerezler kullanılmaktadır. Detaylı bilgi için çerez politikamızı inceleyebilirsiniz.

20 saniye içinde yönlendirileceksiniz... Reklamı geçmek için tıklayınız.