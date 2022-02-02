​New York Times gazetesi Wordle’ı satın aldı

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Cumhurbaşkanı Erdoğan: Eski Türkiye kendini hatırlatıyor

Trabzon ziyaretinde gençlerle bir araya gelen Cumhurbaşkanı Erdoğan eski Türkiye zihniyeti mensuplarının bazen hak ve özgürlüklere nefret, bazen de zehir saçan dilleriyle kendilerini hatırlattığını söyledi. Erdoğan, Sedef Kabaş’ın hakaretlerine de değinerek, “Tayyip Erdoğan’ın kendisine yapılan hakaret benim için önemli değil. Fakat bu kardeşiniz, bu abiniz, büyüğünüz bir makamı temsil ediyor. Bu makam Cumhurbaşkanlığı makamıdır. Bu makamı korumak da benim görevimdir” dedi.