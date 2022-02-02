​New York Times gazetesi Wordle’ı satın aldı

Amerikan New York Times gazetesi, yeni nesil bulmaca diye tanınan, popüler kelime oyunu Wordle’ı satın aldı. 80 yıllık pazar bulmacasıyla ünlü New York Times, satış fiyatı hakkında net açıklama yapmayarak ‘yedi rakamlı bir ücret’ ifadelerini kullandı.
Uygulamanın fikir babası ve sahibi, yazılım mühendisi Josh Wardle satışı doğruladı. Wordle, oyuncuların altı tahminde beş harfli bir kelime bulacak şekilde bulmaca kareleri gibi tasarlanmış bir oyun. Oyunun gazeteye satılmasına ilişkin açıklama yapan Josh Wardle “Bu (başarı) biraz yoğun olmadı desem yalan olur. Sonuçta tek bir kişiyim” ifadelerini kullandı. Satış sonucu, oyunda herhangi bir değişikliğin olmayacağı belirtilirken, gazetenin amacının Wordle’ı oyun kütüphanesine katmasıyla, 2025 yılındaki 10 milyon abone hedefine ulaşabilmek olduğu belirtildi.