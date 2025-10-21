Yeni Şafak
Nijerya'da büyük patlama: 30 kişi hayatını kaybetti

Nijerya'da büyük patlama: 30 kişi hayatını kaybetti

21:1921/10/2025, Salı
Nijerya'nın Niger eyaletinde patlama
Nijerya'nın Niger eyaletinde patlama

Nijerya'da Niger eyaletine bağlı Katcha bölgesinde akaryakıt tankerinin devrilmesiyle patlama meydana geldi. Patlama sırasında 30 kişi hayatını kaybederken onlarca kişi yaralandı.

Nijerya'nın Niger eyaletinde, akaryakıt taşıyan tankerin patlaması sonucu 30 kişi yaşamını yitirdi.

Yerel basındaki haberlere göre, Niger eyaletine bağlı Katcha bölgesindeki Bida-Agaie kara yolunda akaryakıt taşıyan tanker devrildi.

Tankerin devrilmesinin ardından bazı kişilerin yakıtı çalmaya çalıştığı sırada patlama meydana geldi.

Patlamada 30 kişi hayatını kaybetti, onlarca kişi de yaralandı.

Olay bölgesine itfaiye ekipleri gönderildi.



