Romanya’da apartmanda patlama: Ölü ve yararlılar var

13:1317/10/2025, Cuma
IHA
Romanya’nın başkenti Bükreş’te 8 katlı apartmanda meydana gelen patlamada 3 kişi hayatını kaybetti, 13 kişi yaralandı. Patlamanın nedeni henüz bilinmezken, tedbir olarak bölgedeki gaz akışı kesildi.

Romanya’nın başkenti Bükreş’te 8 katlı apartmanda meydana gelen patlamada 3 kişi hayatını kaybetti, 13 kişi yaralandı.


Romanya’nın başkenti Bükreş’te 8 katlı bir apartmanda patlama meydana geldi. Patlamanın şiddetiyle bazı katlar çöktü. Bölgeye çok sayıda itfaiye ve sağlık ekibi sevk edildi. Romanya Sağlık Bakanlığı, 3 kişinin hayatını kaybettiğini, 13 kişinin de yaralandığını açıkladı.


Patlamanın nedeni henüz bilinmezken, tedbir olarak bölgedeki gaz akışı kesildi.



