Nijerya’da kaçak madende sessiz ölüm: 37 kişi hayatını kaybetti

18:5818/02/2026, Çarşamba
IHA
Hayatını kaybedenlerin 20-35 yaş aralığında gençler olduğu bildirildi. (Foto: Arşiv)
Hayatını kaybedenlerin 20-35 yaş aralığında gençler olduğu bildirildi. (Foto: Arşiv)

Nijerya’nın Plateau eyaletine bağlı Kampani kasabasında yasa dışı işletilen bir madende karbonmonoksit faciası yaşandı. Olayda en az 37 madenci hayatını kaybederken, 25 kişi hastaneye kaldırıldı. Yetkililer, hayatını kaybedenlerin büyük bölümünün genç yaşta olduğunu açıkladı.

Nijerya’da yasa dışı işletilen bir madende en az 37 madenci karbonmonoksit zehirlenmesi nedeniyle hayatını kaybetti.

Nijerya’nın Plateau eyaletinde yer alan Kampani kasabasında yasa dışı işletilen bir madende karbonmonoksit faciası yaşandı. Polis yaptığı açıklamada, madende zehirlenen 37 kişinin hayatını kaybettiğini açıklayarak, 25 kişinin ise hastaneye kaldırıldığını aktardı. Hayatını kaybedenlerin 20 ila 35 yaşları arasında olduğu belirtildi.



#Nijerya
#Maden
#Karbonmonoksit
