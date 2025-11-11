Trump'ın tehdidi 'normalleşmeyi' getirdi: Nijerya ABD ile görüşmelere başladı

ABD Başkanı Trump'ın Nijerya'ya ABD yardımlarının kesileceği ve askeri saldırı yapılabileceği uyarısının ardından Enformasyon ve Ulusal Yönelim Bakanı Mohammed İdris, normalleşme görüşmeleriyle ilgili açıklamada bulundu. İdris, Nijerya'ya destek verdiğini hatırlatarak, ABD ile yapılan işbirliğinin yeniden tesis edilmesi çağrısında bulundu.
ABD Başkanı Donald Trump’ın ülkeye yönelik askeri tehdidinin ardından Nijerya hükümeti, ABD ile diplomatik temaslar çerçevesinde normalleşme görüşmelerine başladı.
Enformasyon ve Ulusal Yönelim Bakanı Mohammed İdris, Sky News'e verdiği röportajda iki ülke arasındaki gergin ilişkilerde diplomatik kanalların etkili olmaya başladığını belirtti.
İdris, Nijerya’nın terör örgütü Boko Haram’a karşı yürüttüğü mücadelede herhangi bir toprak kaybı yaşanmadığını belirterek, savaşın geleneksel yöntemlerle yürütülmediğini vurguladı.
ABD'nin geçmişte terörle mücadele konusunda Nijerya'ya destek verdiğini hatırlatan İdris, bu işbirliğinin yeniden tesis edilmesi çağrısında bulundu.
İdris, ABD kaynaklı bazı raporların güvenilirliğini sorgulayarak, Nijerya’da din temelli ayrımcılık iddialarının gerçeği yansıtmadığını belirtti ve Anayasa’nın din özgürlüğünü güvence altına alarak ülkenin çok dinli yapısını koruduğunu vurguladı.
Trump'ın Nijerya'yı hedef alan açıklamaları
Batı Afrika Devletleri Ekonomik Topluluğu (ECOWAS), bölgede artan terör saldırılarına dikkati çekerek terörist grupların sadece Hristiyanları hedef aldığı iddiasının doğru olmadığını vurgulamış, bu grupların bölgedeki tüm Müslüman, Hristiyan ve diğer dinlere mensup masum sivilleri hedef aldığını belirtmişti.