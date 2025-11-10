Trump'tan hava trafik kontrolörlerine 'tehdit' ve 'teşvik'

ABD Başkanı Trump, hükümetin kapanması nedeniyle iş başı yapmayanların işine dönmesi gerektiği çağrısında bulunarak hiç izin almadan çalışan hava kontrolörlere kişi başı en az 10 bin dolar verilmesini tavsiye edeceğini açıkladı. Trump, "Yakın zamanda görevden ayrılmak istiyorsanız, hiçbir ödeme veya tazminat almadan bunu yapabilirsiniz. Yeriniz, dünyanın en iyisi olan ekipmanlarla daha iyi iş çıkaracak gerçek vatanseverler tarafından hızla doldurulacaktır." ifadelerini kullandı.
ABD Başkanı Donald Trump, hava trafik kontrolörlerinin derhal işlerine dönmesi gerektiğini belirterek, iş başı yapmayanların maaşlarından önemli ölçüde kesinti yapılacağını bildirdi.
Trump, sosyal medya platformu Truth Social'den konuya ilişkin paylaşımda bulundu.
"Dünyanın en iyisiyle çalışacak vatanseverler"
Bu çalışanların ABD'ye yardım etmek için hiçbir adım atmadığını savunan Trump, şöyle devam etti:
Trump, önceki ABD yönetiminin de milyarlarca doları eski, hurda sistemleri düzeltmeye çalışarak israf ettiğini öne sürdü.
ABD'de federal hükümetin 1 Ekim'den bu yana kapalı olması nedeniyle hava trafik kontrol memurlarının sayısının azalması, havacılık faaliyetlerini aksatmıştı.
Uçuş güvenliğini sağlamak amacıyla bazı havaalanlarında kapasite düşürülmüş, yüzlerce uçuş iptal edilmişti.