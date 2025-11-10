Yeni Şafak
ABD’den Pasifik’te sert müdahale: Uyuşturucu taşıdığı öne sürülen gemiler imha edildi

17:4110/11/2025, Pazartesi
AA
ABD Savunma Bakanı Pete Hegseth, ABD Başkanı Donald Trump'ın emriyle Pasifik'in doğusunda uyuşturucu taşıdığını öne sürdükleri 2 gemiyi vurduklarını ve gemilerdeki 6 kişinin öldüğünü duyurdu.

ABD Pasifik'te uyuşturucu taşıdığını iddia ettiği gemileri vurdu.

ABD Savunma Bakanı Pete Hegseth, X şirketinin sosyal medya platformundan yaptığı paylaşımda, "Dün, Başkan Trump'ın emriyle terör listemizde bulunanlar tarafından işletilen 2 gemiye 2 ölümcül kinetik saldırı düzenlendi" ifadesini kullandı.

İstihbaratlarına göre söz konusu gemilerin uyuşturucu kaçırdığını ve içinde uyuşturucu olduğunu öne süren Hegseth, gemilerin Pasifik'in doğusunda uyuşturucu kaçakçılığı rotasında olduğunu kaydetti.

Hegseth, saldırıların uluslararası sularda yapıldığını ve her iki gemide bulunan 3'er kişinin öldürüldüğünü aktarırken, ABD güçlerinden kimsenin zarar görmediğini belirtti.

- Trump'ın kararnamesi

ABD Başkanı Trump, imzaladığı kararnameyle Latin Amerika kökenli uyuşturucu kartelleriyle yerinde mücadele gerekçesiyle ordunun daha fazla ve etkin kullanılması talimatını vermişti.

Bu bağlamda ABD, ağustos sonlarında Venezuela açıklarına denizaltı ile savaş gemilerinden oluşan deniz gücü göndermiş, ABD Savunma Bakanı Hegseth de ABD ordusunun Venezuela'da rejim değişikliği dahil operasyonlara hazır olduğunu söylemişti.

ABD ordusunun son zamanlarda uyuşturucu kaçakçılığı yaptıkları iddiasıyla Karayipler bölgesinde ve Pasifik Okyanusu'nda bazı teknelere saldırı düzenlemesi ve içindeki insanları doğrudan hedef alması, uluslararası kamuoyunda "yargısız infaz" tartışmalarına yol açıyor.



