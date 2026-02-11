Norveç İsrail'in Filistin'deki ilhak kararını kınadı

"Filistin ve İsrail’in barış ve güvenlik içinde yan yana yaşayabileceği kalıcı bir siyasi çözüme ulaşılmasıdır. Gerçek bir iki devletli çözüm, yalnızca Filistinliler için değil, İsrailliler, Orta Doğu’nun istikrarı ve Avrupa’nın güvenliği için de hayati önemdedir."