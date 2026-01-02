Norveç'te elektrikli araçların payı 2025'te yüzde 95,9’a yükseldi

Yeni Şafak
17:192/01/2026, Cuma
AA
Norveç Yol Federasyonu (OFV), 2025 yılına ait otomobil satış verilerini açıkladı. Buna göre, ülkede geçen yıl elektrikli araçlar 2025’te satılan tüm yeni otomobillerin yüzde 95,9’unu oluşturdu.

Norveç'te elektrikli araçlar, geçen yıl satılan yeni otomobillerin yüzde 95,9’unu oluşturarak rekor kırdı. Söz konusu oran 2024'te yüzde 88,9 olarak kayıtlara geçmişti.


Aralık 2025'te söz konusu oranın neredeyse yüzde 98'e ulaşması dikkati çekti.


Geçen yıl dizel otomobillerin payı yüzde 2,3'ten yüzde 1'e, benzinli otomobillerin payı da yüzde 0,8'den yüzde 0,3’e geriledi. Ülkede, 2025'te trafiğe kaydedilen otomobil sayısı 2024’e göre yüzde 40 artarak 179 bin 549’a ulaştı.


Önemli bir petrol üreticisi olan Norveç, fosil yakıt kullanan otomobillerdeki vergileri tamamen elektrikli otomobillere uygulamıyordu. Fakat hükümet, Ekim 2025’te 2026 Ocak'tan itibaren geçerli olmak üzere vergi artışını duyurmasıyla, alıcılar son zamanlarda giderek daha fazla elektrikli otomobilleri tercih etmeye başladı.


Ülkede, 300 bin Norveç kronu (yaklaşık 27 bin avro) altındaki elektrikli otomobiller 2026'da KDV'den muaf olmaya devam edecek.


ABD’li Tesla, yüzde 19,1 pazar payıyla beşinci yıl art arda Norveç'te en çok satan otomobil markası oldu. Alman Volkswagen yüzde 13,3 ile ikinci, Volvo Cars ise yüzde 7,8 ile üçüncü sırada yer aldı. Çin'de üretilen otomobillerin pazar payı da yüzde 10,4'ten yüzde 13,7'ye yükseldi.



