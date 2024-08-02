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Dünya

Olimpiyatlarda LGBT boksör rezaleti

Skandalların olimpiyatları olarak tarihe geçen 2024 Paris Olimpiyat Oyunları'nda, açılış törenindeki LGBT rezaletinin yankıları sürerken, bu kez kadınlar boks müsabakasında trans boksör kepazeliği yaşandı.

04:00 - 2/08/2024 Cuma
Güncelleme: 01:47 - 2/08/2024 Cuma
Yeni Şafak
Imane Khelif
Imane Khelif

Kadınlar 66 Kilogram kategorisinde Cezayirli 'trans' boksör İmane Khelif ile İtalyan Angela Carini ile karşılaştı. Maç, 46 saniye sonra İtalyan boksörün çekilmesi ile son buldu. İmane Khelif daha önce, 2023 Dünya Şampiyonası'ndaki altın madalya maçından birkaç saat önce trans olduğu ortaya çıkıp diskalifiye edilmişti. Khelif'in yarı finalde Busenaz Sürmeneli'nin rakibi olma ihtimali doğdu. Paris’te bulunan Türk heyeti Khelif’in durumuna itiraz etti. Heyet, Cezayirli sporcunun incelenmesini, gerekirse maç yasağı getirmesini talep etti.


Cumhurbaşkanı Erdoğan Papa ile telefonda görüştü: Olimpiyat açılışındaki skandalı ele aldılar

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Katolik Hristiyanların Ruhani Lideri ve Vatikan Devlet Başkanı Papa Fransuva ile bir telefon görüşmesi gerçekleştirdi. Görüşmede Cumhurbaşkanı Erdoğan, Paris Olimpiyat Oyunları açılışının bir bölümünde sergilenen ahlaksız gösterilerin infiale yol açtığını ve tepkilere neden olduğunu ifade etti. Erdoğan, olimpiyat oyunlarında dini değerlere meydan okunmasının, sapkın propagandaların yapılmasının, ahlaki çöküntünün alarm zili olduğunu belirtti. Erdoğan, Papa ile görüşmesinde Haniye’ye yönelik suikast ile Lübnan’a yapılan saldırının İsrail’in tüm bölge, dünya ve insanlık için tehdit olduğunu söyledi.


#Paris Olimpiyat Oyunları
#LGBT
#Fransa
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