Olimpiyatlarda LGBT boksör rezaleti

Kadınlar 66 Kilogram kategorisinde Cezayirli 'trans' boksör İmane Khelif ile İtalyan Angela Carini ile karşılaştı. Maç, 46 saniye sonra İtalyan boksörün çekilmesi ile son buldu. İmane Khelif daha önce, 2023 Dünya Şampiyonası'ndaki altın madalya maçından birkaç saat önce trans olduğu ortaya çıkıp diskalifiye edilmişti. Khelif'in yarı finalde Busenaz Sürmeneli'nin rakibi olma ihtimali doğdu. Paris’te bulunan Türk heyeti Khelif’in durumuna itiraz etti. Heyet, Cezayirli sporcunun incelenmesini, gerekirse maç yasağı getirmesini talep etti.
Imane Khelif
#Paris Olimpiyat Oyunları
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#Fransa
1 saat önce