Olimpiyatlarda LGBT boksör rezaleti

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Katolik Hristiyanların Ruhani Lideri ve Vatikan Devlet Başkanı Papa Fransuva ile bir telefon görüşmesi gerçekleştirdi. Görüşmede Cumhurbaşkanı Erdoğan, Paris Olimpiyat Oyunları açılışının bir bölümünde sergilenen ahlaksız gösterilerin infiale yol açtığını ve tepkilere neden olduğunu ifade etti. Erdoğan, olimpiyat oyunlarında dini değerlere meydan okunmasının, sapkın propagandaların yapılmasının, ahlaki çöküntünün alarm zili olduğunu belirtti. Erdoğan, Papa ile görüşmesinde Haniye’ye yönelik suikast ile Lübnan’a yapılan saldırının İsrail’in tüm bölge, dünya ve insanlık için tehdit olduğunu söyledi.