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Dünya

Ormanın çocukları 40 gün sonra bulundu

Kolombiya'da, 1 Mayıs'ta içindeki 7 kişiyle kaybolan ve 17 Mayıs'ta enkazı bulunan küçük uçaktaki 4 kardeşin 40 gün sonra sağ olarak bulunduğu açıklandı. Günlerdir aranan çocukların sağlık durumları iyi. En büyüğü 13 yaşında, en küçüğü 11 aylık olan çocukların nasıl hayatta kaldıkları ise merak konusu.

Dış Haberler
04:00 . 11/06/2023 Pazar
Yeni Şafak
Kolombiya'da, 1 Mayıs'ta içindeki 7 kişiyle kaybolan ve 17 Mayıs'ta enkazı bulunan küçük uçaktaki 4 kardeşin 40 gün sonra sağ olarak bulunduğu açıklandı.

Kolombiya'da, 1 Mayıs'ta içindeki 7 kişiyle kaybolan ve 17 Mayıs'ta enkazı bulunan küçük uçaktaki 4 kardeşin 40 gün sonra sağ olarak bulunduğu açıklandı.

13 yaşındaki Lesly Bonbaire, 9 yaşındaki Soleiny Ranoque, 4 yaşındaki Tien Ronoque ve 11 aylık bebek Cristian Ranoque, anne ve babalarının hayatını kaybettiği uçak kazasından sağ kurtuldu ve 40 gün boyunca Amazon ormanlarında hayatta kalmayı başardı. Kolombiya Cumhurbaşkanı Gustavo Petro, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, "Tüm ülke için büyük sevinç! 40 gün önce Kolombiya ormanlarında kaybolan 4 çocuk sağ bulundu" dedi. Petro, çocukların hayatta kalma hikayesinin tarihe geçeceğini belirterek "Orman onları kurtardı. Onlar artık ormanın ve aynı zamanda Kolombiya'nın çocukları" dedi. Enkaz 17 Mayıs’ta bulunmuş, çocukların cesetlerine ulaşılamayınca hayatta olabileceklerinden şüphelenilmişti. Enkaz çevresinde kirli bebek bezi bulunması, çocukların hayatta olduğuna dair işaret olarak yorumlanmıştı.

DÖRT KOLDAN SEFERBERLİK

Askeri personel tarafından bulunan çocukların sağlık durumlarında "Sıvı kaybı" ve "Böcek ısırığı" kaynaklı sorunlar olduğu bildirildi. Çocuklara dair izler bulunduğunda Kolombiyalı yetkililer birinci derece alarm verdi, ormanlık alan havadan ve karadan tarandı. Kolombiya ordusu, itfaiye ve sivil havacılık otoritesi yetkilileri arama kurtarma çalışmalarına katıldı.

BABAANNELERİNİN SESİNİ ORMANA VERDİLER

Helikopterlerle küçük çocukları arayan askerler, çocukların hayatta kalmasına yardım etmek için havadan belirli bölgelere, gıda, su ve battaniyeler attı. Havai fişeklerle çocukların ilgisini çekmeye çalışan kurtarma ekipleri, çocukların büyükannelerinden 'Olduğunuz yerde kalın, size yardım edeceğiz' şeklinde bir ses kaydı aldı ve kritik mesaj hoparlörlerle ormanlık alana verildi.

NASIL HAYATTA KALDIKLARI BİLİNMİYOR

Sağlık durumlarının iyi olduğu bildirilen çocuklar arama köpeklerinden biri sayesinde bulundu. Yetkililer çocukların tam olarak nerede bulunduğunu ya da bu süre boyunca nasıl hayatta kaldıklarını açıklamadı ancak Associated Press (AP) haber ajansında yer alan bilgilere göre, ormanın ücra köşelerinde yaşayan göçmen kabilelerin çocuklara yardım ettiği düşünülüyor.

TERMAL BATTANİYE SIRRI

Hava Kuvvetleri tarafından servis edilen görüntülerde çocukların askerlerin yanında termal battaniyelere sarılı olarak oturduğu görüldü. Askerlerin su ve yiyecek verdiği çocuklar sağlık durumlarının kontrol edilmesi için Bogota kentindeki bir hastaneye götürüldü. Kazadan iki hafta sonra yapılan aramalarda çocukların hayatta olabileceğine dair izler bulunduğunda Kolombiya Devlet Başkanı Gustavo Petro resmi Twitter hesabından çocuklara ulaşıldığını yazmıştı ancak bu haber daha sonra yalanlanmıştı.



#Kolombiya
#Amazon ormanları
#Enkaz
#Kayıp
#Arama Kurtarma
14 dakika önce
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