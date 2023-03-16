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Dünya

Paris’te çöp krizi büyüyor

Paris’te temizlik işçilerinin 9 gündür grevde olması nedeniyle 7 bin tondan fazla çöp birikti. Sağlık riski oluşturan çöpler nedeniyle İçişleri Bakanı Gerald Darmanin, belediyeden işçilere zorla işe başlatılma prosedürü uygulamasını istedi. Paris Belediyesi, işçilerinin emeklilik reformunu protesto için başlattığı eylemleri destekleyeceğini açıklamıştı.

Dış Haberler
04:00 . 16/03/2023 Perşembe
Yeni Şafak
Paris artık çöp şehir.

Paris artık çöp şehir.

Fransa’da temizlik görevlilerinin greve gitmesi nedeniyle romantizmle özdeşleşen şehir Paris, çöp şehre dönüştü. Konunun çözüme kavuşmaması üzerine yetkililer birbirine girerken, Fransa İçişleri Bakanı Gerald Darmanin, Paris Belediyesinden, kentte oluşan çöp yığınları nedeniyle grevdeki temizlik işçilerinin zorla işe başlattırılmalarını istedi. Fransız basınındaki haberlere göre, Darmanin, emniyet müdürüne, belediyenin başkent Paris’te oluşan binlerce ton çöpü kaldırması için asgari personelle çalışma ve zorla işe başlattırma prosedürünü uygulaması talimatı verdi. Kamu sağlığı riski ve tepkiler üzerine bu tedbire başvurmak zorunda kalan Darmanin, ayrıca çöp yığınlarının en çok olduğu semtlerden Paris’in 7. Bölgesi Belediye Başkanı Rachida Dati’ye tebligat göndererek müdahale edilmediği takdirde bakanlığın devreye gireceği uyarısında bulundu.

Duruma isyan eden başkent halkı, çöp yığınlarının üstüne “Merci Hidalgo” (Teşekkürler Hidalgo) yazıları yapıştırarak Belediye Başkanı’na tepki gösterdi.

7 BİN TON ÇÖP BİRİKTİ

İşçiler, emeklilik yaşının 62’den 64’e çıkarılmasına yönelik yasa teklifini protesto ediyor. Fransız basını temizlik işçilerinin 9 gündür grevde olması nedeniyle Paris’te 7 bin tondan fazla çöpün biriktiğini kaydetti. Binlerce ton çöp başkent sokaklarına beklerken, fareler ve hamam böcekleri konusunda uyarı yapıldı.. Paris Belediyesi, temizlik işçilerinin hükümetin emeklilik reformunu protesto etmek için başlattığı iş bırakma eylemlerini, oluşan “çöp yığınlarına” rağmen destekleyeceğini açıklamıştı. Paris Belediye Başkanı Anne Hidalgo ise dün grevlerine destek verme kararı aldıkları belediye çalışanlarının gösterilere katılımı için konsey toplantılarını ertelediklerini duyurmuştu. Hükümet ise kentte çöp yığınlarının kamu sağlığını tehdit eder hale geldiği gerekçesiyle karara tepki göstermişti. Temizlik işçileri, başkentte oluşan “çöp yığınlarına” rağmen grevlerini 20 Mart Pazartesi’ye kadar sürdürme kararı aldıklarını duyurmuştu.



#Paris
#İşçi grevi
#Çöp
43 dakika önce
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Paris’te çöp krizi büyüyor
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