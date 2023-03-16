Paris’te çöp krizi büyüyor

Fransa’da temizlik görevlilerinin greve gitmesi nedeniyle romantizmle özdeşleşen şehir Paris, çöp şehre dönüştü. Konunun çözüme kavuşmaması üzerine yetkililer birbirine girerken, Fransa İçişleri Bakanı Gerald Darmanin, Paris Belediyesinden, kentte oluşan çöp yığınları nedeniyle grevdeki temizlik işçilerinin zorla işe başlattırılmalarını istedi. Fransız basınındaki haberlere göre, Darmanin, emniyet müdürüne, belediyenin başkent Paris’te oluşan binlerce ton çöpü kaldırması için asgari personelle çalışma ve zorla işe başlattırma prosedürünü uygulaması talimatı verdi. Kamu sağlığı riski ve tepkiler üzerine bu tedbire başvurmak zorunda kalan Darmanin, ayrıca çöp yığınlarının en çok olduğu semtlerden Paris’in 7. Bölgesi Belediye Başkanı Rachida Dati’ye tebligat göndererek müdahale edilmediği takdirde bakanlığın devreye gireceği uyarısında bulundu.

İşçiler, emeklilik yaşının 62’den 64’e çıkarılmasına yönelik yasa teklifini protesto ediyor. Fransız basını temizlik işçilerinin 9 gündür grevde olması nedeniyle Paris’te 7 bin tondan fazla çöpün biriktiğini kaydetti. Binlerce ton çöp başkent sokaklarına beklerken, fareler ve hamam böcekleri konusunda uyarı yapıldı.. Paris Belediyesi, temizlik işçilerinin hükümetin emeklilik reformunu protesto etmek için başlattığı iş bırakma eylemlerini, oluşan “çöp yığınlarına” rağmen destekleyeceğini açıklamıştı. Paris Belediye Başkanı Anne Hidalgo ise dün grevlerine destek verme kararı aldıkları belediye çalışanlarının gösterilere katılımı için konsey toplantılarını ertelediklerini duyurmuştu. Hükümet ise kentte çöp yığınlarının kamu sağlığını tehdit eder hale geldiği gerekçesiyle karara tepki göstermişti. Temizlik işçileri, başkentte oluşan “çöp yığınlarına” rağmen grevlerini 20 Mart Pazartesi’ye kadar sürdürme kararı aldıklarını duyurmuştu.