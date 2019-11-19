PKK 50 bombalı araç gönderdi

Terör örgütü PKK/PYD, Barış Pınarı, Zeytin Dalı ve Fırat Kalkanı harekatı ile temizlenen bölgelerde kaos çıkarmak ve Suriyelilerin evlerine dönüşü engellemek için sivillere saldırmaya başladı. Son 2,5 ayda bölgede 50’den fazla bombalı araç sokan terör örgütü bunlardan bazılarını patlatamadı. Pazar yeri, fırın ve sınır kapısı gibi sivillerin kalabalık olduğu noktalarda patlatılan bombalı araçlarla yüze yakın insan hayatını kaybetti.

FIRIN VE PAZARLAR HEDEF

Son saldırı önceki gün düzenlendi ve yine doğrudan sivilleri hedef alındı. Tel Abyad’ın Ali Becliye köyünde bomba yüklü bir araç pazar yeri yakınlarında infilak ettirildi. Yerel kaynaklar saldırıda 11 kişinin yaralandığını açıkladı. Tel Abyad’ın Suluk kasabasında 10 Kasım’da bir fırına düzenlenen bombalı araç saldırısında da 7 kişi hayatını kaybederken, Türkmenlerin yaşadığı Hamam köyünde de bombalı 2 araç patlatılamadan etkisiz hale getirildi.

EN FAZLA SALDIRI ÇOBANBEY’E

Teröristlerin en büyük hedefi sıfır noktasındaki Çobanbey oldu. Üç gün önce bir köyde bomba yüklü araç patlatan teröristler son 2,5 ayda bazıları motosikletle olmak üzere 15’e yakın bombalı araç patlattı. Saldırılarda çoğu sivil en az 20 kişi öldü, 50’ye yakın kişi de yaralandı.

PKK’NIN OYUNU BOZULDU

En kanlı saldırı ise El Bab’da düzenlendi. Geçtiğimiz hafta düzenlenen saldırıda en az 18 kişi hayatını kaybetti. PKK’ya yakın kaynaklar saldırıyı Suriye Milli Ordusu’na (SMO) sızan bir DEAŞ’lının düzenlediğini öne sürdü. Ancak MİT saldırıyı gerçekleştiren PKK/YPG’li teröristi başarılı bir operasyonla yakaladı. SMO’dan dün yapılan açıklamada da iddialar kesin bir dille yalanlandı. Okulların tatil edildiği şehirde halk yakalanan teröristin idam edilmesi için gösteriler düzenliyor. Afrin, Cerablus ve Rasulayn da teröristlerin saldırı düzenlediği yerler arasında.

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ÜÇ AYRI YÖNTEMLE SALDIRI

Yerel kaynaklara göre terör örgütü, kalabalık yerlerde patlattığı araçları şehirlere sokmak için 3 ayrı yöntem kullanıyor. Bazı yerlere bombalı araçlar bizzat teröristler tarafından bırakılarak uzaktan kumanda ile patlatılıyor. Saldırı için yerel işbirlikçiler de kullanılıyor. Tehdit veya para ile ikna edilen şahışlar, araçlarına patlayıcı yüklenerek şehir merkezlerine yönlendiriliyor.

ŞEYTANİ PLAN

Araç istenilen konuma park edildiğinde de patlayıcı infilak ettiriliyor. Diğer yöntem ise daha sinsice. SMO’nun kontrol altında tuttuğu bölgelere giden araçları durduran teröristler, sürücüyü gözaltına alıyor. Sürücü gözaltında tutulurken aracın görünmeyen bölümlerine patlayıcı yerleştiriliyor. Sürücü bırakıldıktan sonra araç takip edilerek uygun konumda araç patlatılıyor.

Organizatörler Kandil’den

El Bab’da, 18 kişinin yaşamını yitirdiği, 30 kişinin yaralandığı bombalı saldırıyı organize eden, saldırıda kullanılan bomba yüklü aracı temin eden, Suriye’nin Münbiç bölgesi sözde genel sorumluları ‘İskender’ ve ‘Ebu Ziyad’ kod adlı teröristlerin, PKK’nın ‘Kandil yapılanması’ ile bağlantılı olduğu belirlendi. TSK’nın Kandil başta olmak üzere terör örgütünün Irak’ın kuzeyindeki kamplarına yönelik başarılı operasyonları nedeniyle buradaki teröristlerin, Suriye’nin YPG/PYD kontrolündeki bölgelerine geçtiği, istihbarat raporlarına girmişti. ‘Kandil kadrosu’ndan gelen teröristlerin, YPG/PYD içinde sözde üst seviyelerde görevlendirildiği, sözde bölge sorumluluğu ve komutanlığı yaptıkları da tespit edildi. Halen rejim ve Rusya’nın kontrolünde olan Münbiç bölgesindeki teröristlerin de Kandil’den geldikleri tespit edildi.