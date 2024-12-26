PKK sivilleri canlı kalkan yapacak

Özgürlük Şafağı Operasyonu’yla 13 günde özgürlüğüne kavuşan Suriye’de önemli gelişmeler yaşanıyor.
Devrimin hemen ardından bölgeye giden SETA Araştırmacısı Can Acun, Azez, Tel Rıfat, Halep, Hama ve Humus hattından sonra Şam’a giderek bölgede incelemeler yaptı. Bölücü terör örgütü PKK/YPG’nin Suriye’nin toprak bütünlüğü önündeki en büyük engel olduğuna işaret eden Acun, “Esed’in devrilme sürecini PKK yine fırsata çevirmeye çalıştı. Önce Suriye devriminin parçası olduklarını iddia edip her yere devrim bayrağı astılar. Devamında Araplarla sorunları olmadıklarını, gerekirse bazı Arap bölgelerden çekilebileceklerini ifade ettiler. Nihayetinde PKK, Türkiye'nin ve yeni Şam yönetiminin taleplerinin karşılayacak şekilde geri adım atmadı. Bu sebeple büyük bir askeri harekât kaçınılmaz” dedi. PKK’nın çatı yapılanması olan Suriye Demokratik Güçleri’nin tüm bölge halkına silahlanma çağrısı yaptığını hatırlatan Acun, örgütün bu sayede sivilleri doğrudan canlı kalkan yapabilmek için silah altına almaya çalıştığını ifade etti.
KARA HAREKATI BAŞLAYABİLİR
PKK’ya yönelik bir kara harekatının önümüzdeki günlerde başlayabileceğini vurgulayan Acun, “Özellikle Tel Abyad'ın hemen güneyindeki Ayn-ı İsa bölgesi yine Meskene-Tabka hattı ve Rakka'ya uzanan hattı birleştirilecek şekilde Ayn-ı İsa'yı kapsayan bir harekat planı hayata geçirilebilir. TSK şu ana kadar doğrudan müdahil olmadığı PKK’ya yönelik harekata ancak yeni Şam hükümeti talebiyle destek verebilir” dedi. Türkiye’nin terör örgütü kabul ettiği HTŞ’nin çok ciddi bir dönüşüm sürecine girdiğini vurgulayan Acun, “Hakan Fidan'ın da yaptığı açıklamalar bağlamında Türkiye HTŞ’yi terör listesinden çıkartmayı değerlendiriyor” şeklinde konuştu. Can Acun, ayrıca Suriye’deki Kürtlerin de PKK’dan büyük ölçüde rahatsız olduğunun altını çizdi.