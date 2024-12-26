PKK sivilleri canlı kalkan yapacak

Devrimin hemen ardından bölgeye giden SETA Araştırmacısı Can Acun, Azez, Tel Rıfat, Halep, Hama ve Humus hattından sonra Şam’a giderek bölgede incelemeler yaptı. Bölücü terör örgütü PKK/YPG’nin Suriye’nin toprak bütünlüğü önündeki en büyük engel olduğuna işaret eden Acun, “Esed’in devrilme sürecini PKK yine fırsata çevirmeye çalıştı. Önce Suriye devriminin parçası olduklarını iddia edip her yere devrim bayrağı astılar. Devamında Araplarla sorunları olmadıklarını, gerekirse bazı Arap bölgelerden çekilebileceklerini ifade ettiler. Nihayetinde PKK, Türkiye'nin ve yeni Şam yönetiminin taleplerinin karşılayacak şekilde geri adım atmadı. Bu sebeple büyük bir askeri harekât kaçınılmaz” dedi. PKK’nın çatı yapılanması olan Suriye Demokratik Güçleri’nin tüm bölge halkına silahlanma çağrısı yaptığını hatırlatan Acun, örgütün bu sayede sivilleri doğrudan canlı kalkan yapabilmek için silah altına almaya çalıştığını ifade etti.