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DSÖ'den Suriye için 56,4 milyon dolarlık yardım kampanyası

DSÖ'den Suriye için 56,4 milyon dolarlık yardım kampanyası

11:5725/12/2024, Çarşamba
DHA
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DSÖ, tıbbi malzeme ve diğer hizmetler için Gaziantep'teki merkezi kullanmaya devam edecek.
DSÖ, tıbbi malzeme ve diğer hizmetler için Gaziantep'teki merkezi kullanmaya devam edecek.

Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ), Suriye'deki sağlık ihtiyaçlarının karşılanması için 56,4 milyon dolar tutarında acil yardım kampanyası başlattı.

DSÖ'nün kampanyasının, insani krize çözüm bulmayı ve iyileşme için temel oluşturmayı amaçladığı kaydedildi.


Açıklamada,
"DSÖ, yıllardır süren çatışmalardan etkilenen Suriyelilerin acil sağlık ihtiyaçlarını karşılamak için 56,4 milyon dolar tutarında bir acil yardım kampanyası başlattı"
denildi.

DSÖ'nün tıbbi malzeme ve diğer hizmetler için Gaziantep'teki merkezini kullanmaya devam edeceği belirtildi.


#DSÖ
#Suriye
#Şam

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