PKK sızlanmaya başladı: Türkiye bizi Şam’daki görüşmelerin dışında tutuyor

"Terör örgütü Suriye halkının topraklarını işgal etmekte ve doğal kaynaklarını çalmaktadır. Geçmişte olduğu gibi bugün de DEAŞ'ın fırsatlardan istifade etmesine asla izin vermeyeceğiz. Baas karanlığından kurtulan Suriye, DEAŞ ve PKK'dan temizlenecek. Suriye'de PKK/YPG'ye yer yoktur. PKK/YPG bir an önce kendini feshetmelidir."