PKK sızlanmaya başladı: Türkiye bizi Şam’daki görüşmelerin dışında tutuyor

Terör örgütü PKK/YPG'nin sözde sözcüsü Ruken Cemal, Amerikan basınına Türkiye'yi şikayet etti. Suriye'de yeni bir dönemin başladığını söyleyen terörist, "Türkiye saldırılarla dikkatimizi dağıtmaya ve bizi Şam’daki görüşmelerin dışında tutmaya çalışıyor." ifadelerini kullandı.
Suriye'de milli güçler, 27 Kasım'da Beşşar Esed rejimine karşı başlattığı operasyonla 61 yıllık Baas rejimine son verdi.
8 Aralık'ta Şam'ı alan devrimciler, Esed rejiminin kontolündeki tüm toprakları ele geçirdi.
Terör örgütü PKK/YPG'nin işgal ettiği topraklara da operasyonlar başlatıldı.
Tel Rıfat, Münbiç ve Deyrizor'dan kovulan PKK'nın elebaşları, 'diyalog' çağrıları ve 'DEAŞ' yalanlarıyla uluslararası kamuoyundan yardım dilendi.
Son olarak PKK/YPG'nin sözde sözcülerinden Ruken Cemal, Amerikan basınına açıklamalarda bulundu.
PKK sızlanmaya başladı
"PKK/YPG'ye Suriye'de kesinlikle yer yok"
Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, geçtiğimiz pazar günü Suriye'nin başkenti Şam'a yaptığı ziyarette, Suriye'de yeni dönemin lideri Ahmed eş-Şara ile bir araya gelmişti.
İki isim düzenledikleri basın toplantısında, "PKK/YPG'ye Suriye'de kesinlikle yer yok" mesajı vermişti.