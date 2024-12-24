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PKK sızlanmaya başladı: Türkiye bizi Şam’daki görüşmelerin dışında tutuyor

PKK sızlanmaya başladı: Türkiye bizi Şam’daki görüşmelerin dışında tutuyor

Hüseyin Berk
18:3824/12/2024, Salı
G: 24/12/2024, Salı
Yeni Şafak
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PKK/YPG'li Ruken Cemal, Amerikan medyasına 'Türkiye bizi Şam'daki görüşmelere sokmuyor' diyerek şikayette bulundu.
PKK/YPG'li Ruken Cemal, Amerikan medyasına 'Türkiye bizi Şam'daki görüşmelere sokmuyor' diyerek şikayette bulundu.

Terör örgütü PKK/YPG'nin sözde sözcüsü Ruken Cemal, Amerikan basınına Türkiye'yi şikayet etti. Suriye'de yeni bir dönemin başladığını söyleyen terörist, "Türkiye saldırılarla dikkatimizi dağıtmaya ve bizi Şam’daki görüşmelerin dışında tutmaya çalışıyor." ifadelerini kullandı.

Suriye'de milli güçler, 27 Kasım'da Beşşar Esed rejimine karşı başlattığı operasyonla 61 yıllık Baas rejimine son verdi.

8 Aralık'ta Şam'ı alan devrimciler, Esed rejiminin kontolündeki tüm toprakları ele geçirdi.

Terör örgütü PKK/YPG'nin işgal ettiği topraklara da operasyonlar başlatıldı.

Tel Rıfat, Münbiç ve Deyrizor'dan kovulan PKK'nın elebaşları, 'diyalog' çağrıları ve 'DEAŞ' yalanlarıyla uluslararası kamuoyundan yardım dilendi.

Son olarak PKK/YPG'nin sözde sözcülerinden Ruken Cemal, Amerikan basınına açıklamalarda bulundu.

PKK sızlanmaya başladı

Associated Press ve The Washington Post'ta er alan habere göre;
"Suriye, yeni bir döneme girdi ve ülkenin geleceğine dair görüşmeler yürütülüyor."
diyen Cemal,
"Türkiye ise saldırılarla dikkatimizi dağıtmaya ve bizi Şam’daki görüşmelerin dışında tutmaya çalışıyor."
ifadelerini kullandı.

"PKK/YPG'ye Suriye'de kesinlikle yer yok"

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, geçtiğimiz pazar günü Suriye'nin başkenti Şam'a yaptığı ziyarette, Suriye'de yeni dönemin lideri Ahmed eş-Şara ile bir araya gelmişti.

İki isim düzenledikleri basın toplantısında, "PKK/YPG'ye Suriye'de kesinlikle yer yok" mesajı vermişti.

Şara,
"Gerek bizim kontrolümüzdeki gerek YPG'nin kontrolündeki bölgelerde, hiçbir grubun elinde silah bulunmasını kabul etmemiz mümkün değil."
ifadelerini kullanırken; Bakan Fidan ise,
"Terör örgütü Suriye halkının topraklarını işgal etmekte ve doğal kaynaklarını çalmaktadır. Geçmişte olduğu gibi bugün de DEAŞ'ın fırsatlardan istifade etmesine asla izin vermeyeceğiz. Baas karanlığından kurtulan Suriye, DEAŞ ve PKK'dan temizlenecek. Suriye'de PKK/YPG'ye yer yoktur. PKK/YPG bir an önce kendini feshetmelidir."
demişti.

Tüm muhalif gruplar kendisini feshediyor

Suriye'de yeni yönetimin lideri Ahmed eş-Şara, bugün de
"Tüm muhalif gruplar kendini feshedecek, Savunma Bakanlığı altında birleşmede anlaştık"
açıklamasında bulundu.


#PKK
#YPG
#Ruken Cemal
#Türkiye
#Suriye

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