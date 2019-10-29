PKK yandaşları Londra’da Döğücü’ye saldırdı

Sancaktepe Belediye Başkanı Şeyma Döğücü, “Şartlar ne olursa olsun ülkemize, milletimize ve Cumhurbaşkanımız’a yapılan haksızlıklar karşısında dik durup doğruyu haykırmaya devam edeceğiz” dedi.

Uluslararası Belediyeler Birliği toplantısına katılmak üzere İngiltere'nin başkenti Londra'da bulunan Sancaktepe Belediye Başkanı Şeyma Döğücü, PKK’lıların saldırısına uğradı. Terör örgütü yandaşları dün Londra’nın göbeğinde polis koruması eşliğinde büyük bir gösteri yaptı. Bine yakın kişinin yer aldığı kalabalık, ellerinde terör örgütü elebaşının fotoğraflarının olduğu flamalar ve Türkiye aleyhine iftiralar içeren pankartlarla yürüyüşe geçti. Gözü dönmüş grup, Suriye'de Barış Pınarı Harekatı ile sivillerin katledildiği, kimyasal silah kullanılarak çocukların öldürüldüğü yönünde iftira ve yalan dolu sloganlar attı.

YALAN, İFTİRA, HAKARET

Saat kulesinin bulunduğu bölgede karşılaştığı gruba tepki gösteren Sancaktepe Belediye Başkanı Şeyma Döğücü, kalabalığın saldırısına maruz kaldı. Olayı anlatan kadın başkan, şunları söyledi: “Yalan, iftira ve hakaretlere sessiz kalamazdık, kalmadık da. Türkiye’nin sivilleri katlettiğini söylediklerinde, her duyarlı Türk vatandaşı gibi ben de sessiz kalmadım. 'Yalan söylüyorsunuz, hepiniz yalancısınız' diye bağırdım. Bayrak sopaları ve yumruklarla saldırdılar. Polis çok yetersiz kaldı. Eşim ve danışmanım araya girerek beni bölgeden uzaklaştırdı. Arkamızdan koşarak saldırmak istediler ama başarılı olamadılar.”

Sokaklar karışıyor

PKK yandaşları, Barış Pınarı Harekatı’nın başlamasıyla birlikte Avrupa’nın değişik kentlerinde gösterilere soyundu. Belçika’da iki Türk genci bıçaklandı, Norveç’te bir kafede oturan Türklerle içinde küçük bir bebek ve ailesinin bulunduğu araç taşlandı. PKK’lılar Fransa’nın Strazburg kentinde kendilerine tepki gösteren Türklere sopalarla saldırdı. Başta Almanya olmak üzere bazı ülkelerde Türklerin işyerleri ve gittiği camiler hedef alındı. Birçok Avrupa ülkesi, PKK yandaşlarının terör örgütünü simgeleyen paçavralarla gösteri yapmasına izin veriyor.