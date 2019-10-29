Dünya PKK yandaşları Londrada Döğücüye saldırdı
BARIŞ PINARI HAREKATI

PKK yandaşları Londra’da Döğücü’ye saldırdı

Sancaktepe Belediye Başkanı Şeyma Döğücü, Londra’da PKK yandaşlarının sopalı-yumruklu saldırısına uğradı. Dünya Belediyeler Birliği Toplantısı için İngiltere’de bulunan Döğücü, atılan sloganlara “Yalan söylüyorsunuz, yalancısınız” cevabını verdi. Döğücü, polisin yetersiz kaldığı saldırıdan eşi ve danışmanı sayesinde yara olmadan kurtuldu.

Haber Merkezi Yeni Şafak
Sancaktepe Belediye Başkanı Şeyma Döğücü, “Şartlar ne olursa olsun ülkemize, milletimize ve Cumhurbaşkanımız’a yapılan haksızlıklar karşısında dik durup doğruyu haykırmaya devam edeceğiz” dedi.
Sancaktepe Belediye Başkanı Şeyma Döğücü, “Şartlar ne olursa olsun ülkemize, milletimize ve Cumhurbaşkanımız’a yapılan haksızlıklar karşısında dik durup doğruyu haykırmaya devam edeceğiz” dedi.

Uluslararası Belediyeler Birliği toplantısına katılmak üzere İngiltere'nin başkenti Londra'da bulunan Sancaktepe Belediye Başkanı Şeyma Döğücü, PKK’lıların saldırısına uğradı. Terör örgütü yandaşları dün Londra’nın göbeğinde polis koruması eşliğinde büyük bir gösteri yaptı. Bine yakın kişinin yer aldığı kalabalık, ellerinde terör örgütü elebaşının fotoğraflarının olduğu flamalar ve Türkiye aleyhine iftiralar içeren pankartlarla yürüyüşe geçti. Gözü dönmüş grup, Suriye'de Barış Pınarı Harekatı ile sivillerin katledildiği, kimyasal silah kullanılarak çocukların öldürüldüğü yönünde iftira ve yalan dolu sloganlar attı.

YALAN, İFTİRA, HAKARET

Saat kulesinin bulunduğu bölgede karşılaştığı gruba tepki gösteren Sancaktepe Belediye Başkanı Şeyma Döğücü, kalabalığın saldırısına maruz kaldı. Olayı anlatan kadın başkan, şunları söyledi: “Yalan, iftira ve hakaretlere sessiz kalamazdık, kalmadık da. Türkiye’nin sivilleri katlettiğini söylediklerinde, her duyarlı Türk vatandaşı gibi ben de sessiz kalmadım. 'Yalan söylüyorsunuz, hepiniz yalancısınız' diye bağırdım. Bayrak sopaları ve yumruklarla saldırdılar. Polis çok yetersiz kaldı. Eşim ve danışmanım araya girerek beni bölgeden uzaklaştırdı. Arkamızdan koşarak saldırmak istediler ama başarılı olamadılar.”

Sokaklar karışıyor

  • PKK yandaşları, Barış Pınarı Harekatı’nın başlamasıyla birlikte Avrupa’nın değişik kentlerinde gösterilere soyundu. Belçika’da iki Türk genci bıçaklandı, Norveç’te bir kafede oturan Türklerle içinde küçük bir bebek ve ailesinin bulunduğu araç taşlandı. PKK’lılar Fransa’nın Strazburg kentinde kendilerine tepki gösteren Türklere sopalarla saldırdı. Başta Almanya olmak üzere bazı ülkelerde Türklerin işyerleri ve gittiği camiler hedef alındı. Birçok Avrupa ülkesi, PKK yandaşlarının terör örgütünü simgeleyen paçavralarla gösteri yapmasına izin veriyor.

Sancaktepe Belediye Başkanı Şeyma Döğücü, çirkin saldırıyı anlattı
OYNAT 02:14
Sancaktepe Belediye Başkanı Şeyma Döğücü, çirkin saldırıyı anlattı
İngiltere'nin başkenti Londra'da terör örgütü PKK yandaşları polis koruması altında eylem yaptı. Uluslararası Dünya Belediyeler Birliği Toplantısı için İngiltere'ye giden ve gösteri yapıldığı sırada oradan geçen Sancaktepe Belediye Başkanı Şeyma Döğücü'ye terör örgütü yandaşları bayrak sopaları ve yumruklarla saldırdı. Döğücü saldırı anını anlattı.


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