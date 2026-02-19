Yeni Şafak
tvnet
CCANLI YAYIN
Anasayfa
Dünya
Polonya Başbakanı Tusk'tan vatandaşlarına İran’ı acilen terk etme çağrısı

Polonya Başbakanı Tusk'tan vatandaşlarına İran’ı acilen terk etme çağrısı

13:5319/02/2026, Perşembe
AA
Sonraki haber
Tusk: "Lütfen derhal İran’ı terk edin ve hiçbir durumda bu ülkeye gitmeyin"
Tusk: "Lütfen derhal İran’ı terk edin ve hiçbir durumda bu ülkeye gitmeyin"

Polonya Başbakanı Donald Tusk, vatandaşlarına İran'ı acilen terk etmeleri ve bu ülkeye seyahatten kaçınmaları çağrısında bulundu.

Polonya'nın PAP haber ajansının haberine göre, Başbakan Tusk, gazetecilere yaptığı açıklamada, “Lütfen, İran’ı derhal terk edin ve hiçbir koşulda bu ülkeye seyahat etmeyin.” dedi.

Kimseyi korkutmak istemediğini ancak bu ülkede sıcak çatışma ihtimalinin oldukça gerçek olduğunu belirten Tusk, bu talebin ciddiye alınması için çağrı yaptı.

Tusk, sıcak çatışma durumunda kimsenin Polonya vatandaşlarına tahliye imkanını garanti edemeyeceğini vurguladı.

Geçmişteki tahliye uyarılarının bazen dikkate alınmadığına işaret eden Tusk, bunun ciddi sonuçlar doğurduğunu sözlerine ekledi.



#İran
#Polonya
#Polonya Başbakanı Donald Tusk
#tahliye
15 Temmuz
15 Temmuz
Kudüs
Kudüs
Ramazan
Ramazan
Seçim
Seçim
Spor
Spor
Ekonomi
Ekonomi

YASAL UYARI

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz. Piyasa verileri iDealdata Finansal Teknolojiler A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. BİST hisse verileri 15 dakika gecikmelidir.

Maltepe Mah. Fetih Cad. No:6 34010 Zeytinburnu/İstanbul, Türkiye
iletisim@yenisafak.com.tr
+90 530 846 00 00
+90 212 467 65 15
TOKİ İL İL KURA TAKVİMİ ŞUBAT 2026: Bu hafta (16-22 Şubat 2026) hangi illerin TOKİ kura sonuçları açıklanacak? İşte sıradaki iller