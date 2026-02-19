Yeni Şafak
Çin'de havai fişek dükkanında patlama: Çok sayıda ölü var

Çin'de havai fişek dükkanında patlama: Çok sayıda ölü var

13:1219/02/2026, Perşembe
DHA
Patlamanın nedenine ilişkin soruşturmanın sürüyor
Patlamanın nedenine ilişkin soruşturmanın sürüyor

Çin'in Hubei eyaletinde havai fişek satışı yapılan bir dükkanda meydana gelen patlamada 12 kişi hayatını kaybetti.

Çin’in Hubei eyaletine bağlı Xiangyang kentinin Zhengji kasabasında dün bir havai fişek dükkanında patlama meydana geldiği bildirildi. Yetkililer, patlamanın yaklaşık 50 metrekarelik bir alanı etkilediğini kaydederek, 12 kişinin yaşamını yitirdiğini açıkladı.

Xiangyang Belediyesi tarafından bugün düzenlenen basın toplantısında, patlamanın dün saat 14.24’te meydana geldiği ve kaybedenlerden birinin dükkanın sahibi, 11’inin ise müşteri olduğu belirtildi. Patlamanın nedenine ilişkin soruşturmanın sürdüğü, yaşamını yitirenlerin ailelerine destek ve yardım çalışmalarının başlatıldığı ifade edildi.



